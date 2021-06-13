台灣新一波疫情大爆發持續已一個月，蔡英文政府的抗疫表現受到質疑。曾在馬英九政府任內擔任文化部長的著名作家龍應台，在社交網站發文批評政府對待死亡個案態度「強硬傲慢、居高臨下」，炮轟當局「以生命為政治代價」玩弄權術，表現絕非民主政府所為。有大陸網民把龍的帖文與去年武漢作家方方在新浪微博發表的「方方日記」類比，官媒《環球時報》總編輯胡錫進更指台灣終有作家寫《台灣日記》。

龍應台上周五在facebook轉載台灣肝病學權威陳培哲接受網媒「新新聞」的專訪，陳在訪問批評總統蔡英文宣稱要在7月底接種目前只做到二期試驗期中分析的台灣產疫苗，意圖向衞生福利部食品藥物管理署施壓，炮轟民進黨政府「不信任科學」。他建議只要符合疫苗全球獲取機制（COVAX）核准使用的疫苗，在最低規範下就可引入。他批評「政府的決策不是根據科學而是根據政治」，靠美國和日本「施捨」疫苗，「再把台灣半生不熟的拿出來，這樣對得起台灣人民嗎？」為表示抗議，多年來一直支持民進黨的陳已在上月底辭任食藥署國產疫苗審查專家會議委員。

「國家戰略」高於庶民生命

「河裏撈上來的、廁所裏發現的、陋巷公寓裏無聲無息的……遺體，全部成為官員嘴裏一個號碼、案例。」龍應台在帖文寫道，並批評官員堅持每天用「公務常態」的語調報告疫情，還要對每一個孤獨猝死的「案例」前置「形容詞」：「猝死『案例』有多種慢性病，猝死『案例』肥胖，猝死『案例』喝酒……，暗示的意思就是：他本來就該死，不要只怪新冠病毒。」台北社子島河岸上月曾有浮屍被打撈上岸後，屍檢後死者確診COVID-19；另外台北上周亦有電視台的攝影人員，被發現猝死於廁所內，屍檢後證實確診。

「這三周來讓我寢食難安的，倒不是很多專家學者和認真的記者已經分析的根本決策錯誤，而是這個政府對同胞死亡的態度。」龍應台批評：「那種掌權的強硬傲慢，那種慣性的居高臨下，那種認為所謂『國家戰略』高於『庶民生命』的理所當然的霸道，令人駭異；這權力的傲慢、聲調的居高臨下、以生命為政治代價的權術，我們並非不曾見識過，但絕對不是在一個民主政府。」

胡錫進嘲可出《台灣日記》

龍應台炮轟民進黨當局「傲慢」，獲不少大陸網媒轉載，又重提她曾在2010年到北京大學演講時曾說：「我不在乎大國崛起，我只在乎小民尊嚴。」胡錫進也在微博「抽水」回應，指「終於大陸之外有作家這樣寫作了，堅持這樣每天寫下去，然後結集出版，就叫《台灣日記》。」另外，台灣昨公佈全台新增174宗本土感染確診病例，單日本土病例久違少於200宗，疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，很高興案例確實減少。全台再新增26宗死亡個案，累計437人染疫病逝。

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