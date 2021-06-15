澳洲政府去年4月向國際社會倡議調查COVID-19疫情起源，導致中澳關係緊張，中國更對澳洲的煤、大麥、龍蝦、葡萄酒、木材等多項產品實施制裁。有澳洲中國問題專家指出，習近平的「戰略罩門」是中國無法擺脫對澳洲鐵礦石的依賴。

澳洲廣播公司（ABC）今天報道，雖然中國近年推動經濟轉型，並且試圖由巴西和非洲幾內亞（Guinea）引進鐵礦石，但目前大部份進口中國的鐵礦石仍來自澳洲，而且鐵礦石價格持續上升。

美國智庫「馬哥孛羅」（Marco Polo）研究員麥馬洪（Dinny McMahon）指，由於中國依靠房地產支撐經濟成長，再加上巴西和非洲幾內亞的鐵礦石供應不如預期，故中國目前仍無法擺脫對澳洲鐵礦石的依賴。

報道指出，中國自1980年代增加引進澳洲鐵礦石，鋼鐵產量也大幅提升。麥馬洪表示，中國高度依賴澳洲鐵礦石用作建築和基建材料，以此作為推高中國GDP（國內生產總值）的力量；持續高度經濟成長又是中共爭取民眾認可的最重要因素。麥馬洪認為這正是習近平的「戰略罩門」。

麥馬洪認為，依靠債務經濟來支撐房地產和基建，是最簡單和最容易刺激經濟增長的手段，但這並非能持續發展的成長模式。他認為，中國政府也了解到這點，故於2016年試圖壓抑債務累積的速度。

麥馬洪相信，習近平致力讓中國發展高科技，又希望增加家庭收入以提高國內民眾消費力；這是朝向試圖減少依賴鐵礦石的經濟發展模式。中國藉由改革金融體系、資本市場和經濟結構，擴大投資研究開發，目的是試圖減少依賴鐵礦石；惟目前效果仍屬未知之數。

報道亦提出，中國近年試圖從澳洲以外的國家，特別是巴西和幾內亞引進鐵礦石，但結果未如理想。2015年和2019年，巴西貝洛奧里藏特（Belo Horizonte）附近的鐵礦石開採廢料的儲存設備倒塌，造成高達數以百計人死亡，多個村莊受到破壞，巴西淡水河谷（Vale）礦區因此一度停擺。幾亞內的鐵礦石礦區，是位於距離海岸650公里的內陸地區，而礦區和海岸之間並沒有鐵路連接，當地又完全沒有港口設備，導致當地礦產難以運送到海外。

中國短期內難以擺脫依賴澳洲鐵礦石；但麥馬洪提醒，澳洲必須做好準備，中國可能終有一天不再依賴。

中央社／澳洲廣播公司

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