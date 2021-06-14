肆虐全球的COVID-19疫情至今仍然未息。被指有洩漏病毒之嫌的武漢病毒研究所，過去雖有世衞專家力撐未曾飼養活體蝙蝠作研究用途，不過有澳媒近日披露一段由中國官方拍攝的片段，顯示研究所曾經大規模飼養活體蝙蝠，更指研究所曾收集高達逾1.5萬份蝙蝠樣本。反觀今年3月公佈的世衞專家組報告，則未有提及研究所曾經飼養活體蝙蝠的證據。

據澳媒天空新聞（Sky News）報道，相關片段由中國科學院官方錄製，其後被曾赴武漢調查的世衞專家組成員發現再匿名提供予他們，報道形容他們（專家組成員）提供這些證據，堅守了最後的正義陣地，在黑暗中是值得欣慰的事情。

實驗室人員蠕蟲餵蝙蝠

翻查資料發現，澳媒所披露的影片源自2017年5月由中國科學院主辦的「鏡頭中的最美科學家」短片徵集活動，有關影片仍在活動網頁。這段長約10分鐘的片段以「在這裏我們接觸的是最烈性的病毒」字眼，標明了武漢病毒研究所P4實驗室的高危性。

新發傳染病研究中心主任石正麗在片中受訪，表示團隊曾採集逾1.5萬份蝙蝠樣本，以追查沙士的病毒源頭，並分離出多種新型病毒，包括冠狀病毒。片段亦顯示實驗室曾經飼養多隻被關在籠內的活體蝙蝠，相信用作病毒開發研究，更有實驗室人員戴着手套，徒手以蠕蟲餵食蝙蝠的畫面，證明實驗室過去的確曾大規模飼養活體蝙蝠。

雖然世衞專家組今年3月公佈的疫情源頭調查報告中，曾表示新冠病毒「極不可能」從實驗室外洩，同時提到蝙蝠有可能為新冠病毒的天然宿主。不過，報告未有提及實驗室中曾保存活體蝙蝠，僅表示實驗室的設施可儲放多類實驗物種。對於實驗室外洩病毒的說法，被揭曾與研究所合作15年的世衞專家組成員、英國動物學家達斯札克（Peter Daszak），過去強調實驗室內絕對沒存有活體蝙蝠，形容有關指控是陰謀。不過他本月卻一改說法，表示對實驗室或曾飼養活體蝙蝠並不感意外，又透露專家組早前在調查實驗室期間，也未曾向對方求證是否曾飼養蝙蝠。

譚德塞G7轟華不合作

過去被視為立場親華的世衞總幹事譚德塞，亦曾在世衞專家組公佈調查報告當日，指出報告對實驗室洩漏的評估不全面，表示「需要更深入探索」（delve deeper into）。譚德塞日前以視像方式出席七大工業國集團（G7）峯會時，向各與會領導重申仍不排除病毒源自實驗室洩漏的可能，更批評中方在專家組進行疫情調查期間，未有充份合作，透明度也不夠，令專家組取得原始數據時遇到困難。

天空新聞/中國科學院