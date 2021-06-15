廣東連日爆疫，疫區遍佈佛山、茂名、湛江等地，甚至在深圳鹽田港亦有出現工作人員確診個案，官方下令對於入港船隻採取嚴格檢疫措施，作業碼頭的運能也縮減近一半，直接影響港口的運輸作業。而部份船公司將上落貨地點改至蛇口港、廣州南沙港等地，但多個港口出現貨櫃車排長龍的情況，效率大幅降低的同時亦令費用倍增。由於貨物滯留、交付時間不確定、轉運費用上升，使企業成本壓力增加，分析認為事件或會影響中國出口優勢。

本月10日，在南沙港碼頭外，出現貨櫃車長長車龍等候進入碼頭卸櫃，車龍偶爾幾分鐘前進十幾米，行車速度頗為緩慢。有司機表示，已塞了6個多小時仍未能進入目的地。另有多位司機反映，塞車情況南沙港已持續近10天，而鹽田港周邊的蛇口港、赤灣港也出現類似現象。

擠塞的主因是許多港區要求司機需提供核酸檢測陰性證明，並經過閘口測溫和健康碼確認後方可進閘，惟檢測的有效時間需要48小時內，有司機經過數小時甚至通宵排隊，原本合格的核酸檢測亦已過期，塞在入口無法離開。另外，亦有司機不懂如何操作健康碼，在進閘時要花更長時間，同時影響碼頭作業效率。

有從事電器出口生意的業者表示，因為排隊進港時間過長，使運輸費用飆升。過往到南沙港的拖車費是每櫃900元人民幣（下同，約1,091港元），現在大幅提升到2,800元（約3,395港元）。

另一名業內人士則說，除了運送費用，其他吊櫃費用、貨櫃滯期費、還櫃費、倉租等各項等費用也不斷提升。此外，由南沙港到美國芝加哥、蛇口港到美國克里夫蘭的航線，在鹽田港爆發疫情後，價格也水漲船高，均增加企業的成本壓力。

航運人士分析，由於中國有效控制疫情，因此從去年下半年起許多海外的加工訂單轉移至中國，然而如果航運價格持續上漲，中國抗疫成功的優勢將大打折扣。

而情況或會進一步惡化，內媒引述市場分析機構AVC Revo總經理陳慧分析，「接下來華東地區港口不排除也會受影響，出現擁堵情況」。而下半年是歐洲和美國黑色星期五的備貨關鍵期，交貨延期會對企業資金回流造成影響。

中國商務部近日強調，疫情對廣東外貿產業鏈供應鏈暫未產生明顯影響，又指廣東2,000多間出口企業中，超半數企業新簽訂單金額按年增加。

《第一財經》

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