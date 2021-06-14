鴻海創辦人郭台銘和佛光山近日採購疫苗，台灣藝人賈永婕亦宣佈，近日募集了342台有「救命神器」之稱的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），總值約9,234萬元新台幣（約2,589萬港元），獲全台激讚。總統蔡英文在facebook致謝，但遭網民狠批政府反應遲緩，甚麼也要民間買、企業捐，只有「馬後炮」最迅速。

政府被轟反應慢靠民間

HFNC可在不插管情況下向患者供氧，大幅減低COVID-19病人的痛苦，更能明顯降低醫護在插管其間承受的高感染風險。賈永婕得知台大等公立醫院目前最缺HFNC後，即動用個人人脈發動募捐，獲許多台灣企業、藝人響應，包括富邦集團、星宇航空、遠雄集團、藝人黑人范范和小S等，至今已募得342台HFNC。

賈永婕高執行力的善行曝光後，在台灣引起極大反應，紛紛激讚其善舉，同時痛批政府反應遠遜民間，危及病人安全。許多醫護機構更直接在fb向賈永婕求救。

蔡英文前晚在fb不點名向賈永婕的募捐表達感謝，同時報告政府採購的500台HFNC，當中已有200台到貨。賈永婕留言：「總統好！我們會繼續努力的！謝謝您！」但不少網民卻留言批評政府行動緩慢：「甚麼都要民間買、企業捐，政府擺好看的嗎？要醫護打仗還不給設備」、「說好了的超前部署呢」、「藝人都也募集到兩百多台了，你是在放馬後炮嗎？」

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