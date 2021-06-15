台灣疫情持續，至今累計死亡人數452人。台灣前文化部長、作家龍應台早前在Facebook發文批評政府對待死亡個案態度「強硬傲慢」，引起爭議；她其後再於周日（13日）寫下其對旅居歐洲的兒子訴苦內容，談及對疫情的悲憤無力、對政府混亂無能感到憤怒，未料卻反過來被兒子安慰，強調他們已經在這種無能為力的狀態下生活了整整一年半，並勸她「不必這樣，該怎麼活就怎麼活」。

龍應台當日在Facebook上稱，她近日與在歐洲的兩名兒子視像對話，形容「內容有點超現實」，並提及「街有猝死者」、「老人院爆發感染」，然而兒子卻回應稱「這是他們在去年2月、3月的情況」。她又指「政府領導與藥廠有圖利勾結」的說法甚囂塵上，惟兒子卻淡定表示：「嗯，我們這裏去年中也有同樣的說法。」

她之後指摘台灣政府「混亂、無能、欺騙、冷酷，令人憤怒」，而兒子僅稱：「嗯，你記得英國首相怎麼說的嗎？『我寧可屍體堆積如山也不能封城』。」她又謂，台灣現時社會分裂，呈現「各說各話」的情況，兒子則回覆：「對啊，我們這裏一年半來都是這樣，而且每個人都說得頭頭是道，我們的耳朵已經聽得滿出油了……」

龍應台最後感嘆：「每天都很悲痛、憤怒，又覺得無能為力，非常挫折……」並強調已經歷這種情況約一個月。豈料兒子竟反過來安慰她：「我們在封鎖中悲痛、憤怒、無能為力的狀態下活了整整一年半，所以可以告訴你，不必這樣，該怎麼活就怎麼活，該運動就運動，該讀書就讀書，該走路就走路，該吃飯就吃飯，該種花就種花，該開心就開心。生活是自己的堡壘。」

有網友留言表示，「讓人覺得安心且真誠毫無掩飾對話，謝謝你們」、「台灣的狀態真的比起歐洲的要好很多了」；不過亦有有人批評龍應台邏輯混亂，「既然你都說這樣的生活只過了一個月，但是歐洲美國卻過了一年半。假如這個政府真的是『混亂無能欺騙』，怎麼可能我們比他們足足少了17個月的痛苦？」、「終於知道自己是巨嬰了吧，你的兒子比你成熟多了！」

Facebook／台灣《蘋果新聞網》

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