赴美接種一針難求 中日接種成新選擇

赴美接種疫苗為先前大多台商之選擇，但由於遲遲等不到疫苗，台商在預算及時間考量下，近日諮詢前往中國接種數量大增。加上近日日本贈台疫苗，也有客人選擇諮詢赴日接種疫苗。

國際包機公司L’Voyage在台業務顧問，林小姐接受《蘋果新聞網》專訪時表示，與去年同期相比，台灣包機出國人數大增5成。尤其去年全球疫情嚴峻令許多航班停止，全球私人包機需求亦明顯增加。林表示這些包機客人大多是在當地有親友、有門路可以施打到疫苗。要尋求一個更安全的出行方式，就會找上他們洽詢，她亦表示，研究顯示乘搭一般客機會有2百個接觸點以上，接觸傳染風險較高。反之，透過包機方式，接觸點低至僅10個。可見對於有足夠經濟能力的客人而言，包機之選項上大為安全。

赴中接種大省成本

業者表示，私人包機主要有13人、7人座等選擇，指定私人飛機款式也有辦法。航程長短不一，費用也有所不同，但以早前最熱門飛往美國西岸包機為例，單趟航程，不論人數，單次乘坐價錢8百萬元起跳，就算坐滿13人，一人之價錢也逾60萬元，來回則要120萬元以上。

林小姐表示，包機需求在台灣在進入第三級警戒後再次大增，尤其洽詢前往中國的客人明顯增加。她分析不少人是考慮轉飛往中國，是因為航程較短。相較於飛往美西動輒十多小時，飛往中國上海或北京等城市只需要三分之一時間，價錢也只為飛往美國的一半，加上雙方語言互動，若在當地感到不適，較容易向醫護人員表達。

業者：赴中接種為較好選擇「湊團」助小家庭出國

業者表示，這些頂級客群會先諮詢家庭醫生。他認為，現階段到赴中接種為較好的選擇，加上這些客群太多在中國也有物業，在那邊待上一段時間是沒有問題的。尤其如要一次接種兩劑疫苗，中間則要停留3至8週。當中更有不少客人要求連同寵物都一起出國，他們也會協助申請處理。

業者也透露，近日曾接獲客人要求全家30多人一同包機，接種疫苗，更要求拆成三班架次，「希望分散風險」。對於家庭人口數較少之客群，也能通過「湊團」出國接種，並不需全靠自己支出所有包機費用。

向華強及兒子向佐去年底曾向台灣移民署申請依親移民，但於今年2月被台灣當局以「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」駁回申請。

眼見疫情爆發，向太昨日（14日）於微博發文，指要逃離所在地，並標記自己身在台北。她在文中以「省」形容她出生的地方：「我出生地台灣省現在被全世界恥笑中，我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）。」向指想逃離台灣，包機請朋友赴中打針：「只能快點逃離，帶一群朋友們坐我的新飛機，跑去能打疫苗的地方了！」她又形容目的地則為：「可能是最寬容大度的祖國大陸，絕對不會是美國壞人的地方！」。

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台灣蘋果新聞網

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