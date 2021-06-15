澳洲天空新聞（Skynews）日前報道，指有影片證實武漢病毒研究所武漢P4實驗室有飼養用於病毒開發研究的活蝙蝠，讓COVID-19病毒源頭再次掀起外界關注。武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗回應《紐約時報》訪問時，捍衞武漢病毒研究所。但《紐時》表示，中國政府愛搞神秘，石正麗說詞不易驗證，疫源疑雲難以消散。57歲的石正麗經常在蝙蝠洞收集樣本做研究，有「蝙蝠女」之稱，被視為知悉武漢肺炎病毒源頭的關鍵人物。

今年3月，世界衞生組織（WHO）專家報告指出實驗室是疫源的可能性極低。報道寫道，科學家普遍同意，實驗室外洩論缺乏直接證據支持；但愈來愈多科學家現在認為，在徹底調查前駁斥相關假設言之過早。部份科學家指，石正麗在不夠安全的環境從事高風險的蝙蝠冠狀病毒實驗，她的武漢病毒研究所同事在疫情大規模爆發前疑似染疫的報導更讓人關注。

《紐約時報》（The New York Times）上周透過手機聯絡石正麗，她在簡短通話中否認相關指控，語調中帶有憤怒表示：「如果沒有證據，我到底要怎麼拿出證據？」她在簡訊中寫道：「我不知道世衞怎麼演變至此，一個無辜的科學家不斷遭人潑髒水。」

石正麗透過電子郵件受訪指稱外界懷疑毫無根據，並斬釘截鐵否認武漢病毒研究所在疫情爆發前握有新型冠狀病毒來源的說法。

報道寫道，中國政府拒絕開放石正麗的實驗室供獨立調查，也不公開相關研究資料，使外界難以驗證石正麗的說話。2019冠狀病毒疾病大流行前，在以蝙蝠冠狀病毒實驗聞名的研究所所在城市肆虐蔓延，重重疑雲因此更難消散。

北京今年雖同意讓世衞專家小組訪問中國，但對專家可接觸的資訊設限，3月的世衞疫源報告結論被質疑過於草率。拜登5月下令美國情報部門調查疫情起源，包括實驗室外洩論。七大工業國集團（G7）領袖13日敦促中國參與新一波疫源調查。

武漢病毒研究所擁有中國首個生物安全第四等級（BSL-4）實驗室。57歲的石正麗的團隊多年來從中國各地蒐集超過1萬個蝙蝠樣本。但她近年開始基因改造蝙蝠冠狀病毒，以利研究病毒傳染並在人體細胞複製的能力。

石正麗以電郵回覆《紐時》，堅稱她的實驗與所謂「功能增益」（gain of function）研究不同，因為她的實驗目的不是讓病毒更危險，而是為了解病毒如何跨物種傳播。

石正麗部份的蝙蝠病毒實驗在生物安全第二等級（BSL-2）實驗室進行，外界懷疑危險的病原體可能從較不安全的實驗環境外洩。她說，中國境內蝙蝠病毒可在生物安全第二等級實驗室研究，因為沒有證據顯示這類病毒曾直接感染人類。報道寫道，該看法獲其他部份科學家支持。

石正麗也駁斥近期媒體援引美國情報消息指稱2019年11月武漢病毒研究所3名研究人員出現類似感冒症狀而就醫的報導。她寫道：「武漢病毒研究所沒有遇過這些病例。如果可能的話，你們能提供這3人的姓名以利我們查核嗎？」

《紐約時報》/台灣《蘋果新聞網》

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