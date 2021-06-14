內地端午節共三天假期（12日至14日），據中國文化和旅遊部數據中心推算，內地遊客將達8,913.6萬人次，帶來國內旅遊收入294.3億元人民幣（約357億港元），恢復至疫前同期的74.8%。大批民眾前日逼爆泰山看日出，事後發現泰山索道停運，數千名民眾滯留在纜車索道等候處，不少遊客鼓譟大喊要求開門，衝擊閘口。

滬暴雨67人困山區

一位遊客稱：「為了看泰山日出，用了八小時才爬上去，感覺非常累。想坐索道下山，但要等幾個小時才有。上山時人擠人，下山時也是人擠人。」許多遊客最終步行下山。泰山景區工作人員昨表示，前日很多遊客上山看日出，看完日出後，需要乘坐中天門索道下山。由於客流量太大，索道運載力有限，所以造成擠塞。泰山景區昨致歉，並稱前日山頂觀日出遊客約1.4萬人，未達到岱頂最大瞬時承載量2.55萬人。此外，67名上海旅遊愛好者前晚在浙江寧海與天台交界的山區遊玩時，因暴雨受困。幸經過救援人員連夜搜救，遊客已全部找到，並轉送至安全地方。

今年端午節假期，內地旅遊系統未發生重大安全事故，不過，湖北十堰市張灣區艷湖小區前日發生的燃氣爆炸事故，截至昨日死亡已增至25人，現場搜救仍繼續。

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