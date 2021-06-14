內地買樓穩賺不賠的時代已經過去？深圳有拍賣別墅，近日先後減價兩次，總減幅達4成，仍無人問津；同時一手巿場的熾熱情況，似乎亦有減退，有官媒告誡「心存僥倖的炒房群體」要放棄幻想。美國克林信大學經濟系副教授徐家健向《蘋果》指出，事件除反映業主錯估樓價走勢外，亦顯示政府因應疫情採取量化寬鬆的政策，但不希望資金流入樓巿的措施「有少少成效」。

有關別墅是位於深圳龍崗區大鵬鎮璞岸花園。資料顯示，現時的業主於2017年7月26日買入，房產登記價為1,550萬元人民幣（下同，約1,880萬港元），但今年5月8日，別墅降價400萬元（約480萬港元），以1,150萬元（約1,395萬港元）價格拍賣，惟無人出價而流拍；20天後，別墅再次降價230萬元（約279萬港元），以920萬元（約1,116萬港元）的價格拍賣，同樣是流拍收場。

阿里拍賣網顯示，別墅建築面積為221.92平方米（約2,388平方呎），以920萬元總價計，每平方呎售價為3,853元（約4,674港元）。

有業內人士認為，降價630萬仍沒人願意接盤，可能是因為別墅位於大鵬鎮，位置偏遠，且房產是因被執行而拍賣，可能出現無法及時收樓等潛在風險。

深圳二手樓成交自2月以來，連續第四個月下跌。據深圳市住建局數據顯示，5月深圳二手住宅市場實際過戶有3,027套，與4月相比下跌近38%，較去年同期則大跌64.6%。

二手樓交投淡靜，新盤巿場亦受影響，深圳南山區近日有新樓盤開售，原本被行內人士睇好，但入表階段遇冷，買家只要提交的資料通過審核，均有抽籤資格。

內媒報道，近期深圳有關部門陸續推出措施打擊炒樓活動，其中在5月，深圳調整入戶政策，提高落戶門檻減少具備資格的購房人，並不再對引進人才發放租房和生活補貼；亦有措施打擊借裝修變相抬高樓價的行為。另一方面，當局亦要求銀行和貸款公司加強審查，以及透過上調房貸利率，遏止炒風。

銀保監會主席郭樹清早前在上海陸家嘴年度論壇上表示：「押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價。」官媒解讀為相關的監管層，對未來的房地產價格調控上的信心堅定，不排除再出台政策。房產作為資產增值套利工具的時代即將結束，心存僥倖的炒樓一族是時候放棄幻想。

徐家健則向《蘋果》指出，內地以往的炒風集中在一手巿場，二手巿場流動性一向較低，「減兩成是最基本」，但減到4成幅度的確大了點，有可能是買家睇錯後巿，「如果唔係點會減咁多都冇人吼」；亦有機會是感興趣的買家未能向銀行申請足夠成數按揭。

《蘋果》記者／《每日經濟新聞》

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