內地粉絲為追星，無所不用其極，更形成「飯圈文化」（由粉絲組成的圈子）。上月愛奇藝選秀節目《青春有你》第三季，就因粉絲「倒奶事件」而煞停；緊接着又有粉絲為追星，在飛機未停定時跑到頭等艙，造成混亂。官方銳意整頓「飯圈」，中央網信辦今日公佈，即日起展開為期2個月的「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動。

中央網信辦在微信公眾號「網信中國」發佈消息指，因近來「飯圈」粉絲在網上互撕謾罵、應援打榜、造謠攻擊等問題屢見不鮮，破壞清朗網絡生態，對未成年人身心健康造成不利影響，群眾反應強烈，決定即日起展開整治「飯圈」亂象的專項行動。行動將針對網上「飯圈」的突出問題，重點圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等環節，全面清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、挑動對立、侮辱誹謗、造謠攻擊、惡意營銷等各類有害訊息。

此外，此次重點打擊5項「飯圈」亂象，包括：誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為；「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私等行為；鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為；以號召粉絲、僱用網絡水軍、「養號」等形式刷量控評等行為；通過「蹭熱點」、製造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序行為。

行動期間，當局將關閉解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等影響惡劣的賬號、群組，從嚴處置「飯圈」職業黑粉、惡意營銷、網絡水軍等違法、違規賬號，並從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。

對於官方的整治行動，網絡巨頭騰訊予以支持，前日（13日）就已宣佈會配合政策，嚴打刷榜、造假與慫恿過度消費行為。中國民航局同日亦表示，將嚴懲在機場的不理性追星行為，嚴重者或會被納入失信名單，禁坐飛機。

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