兩岸全方位角力，解放軍不斷派出軍機擾台。紀錄顯示，解放軍機於本月3 日及4日後，曾有9日未有再派機擾台，惟昨日再度飛入防空識別區。今日解放軍更一口氣15次飛入台灣西南防空識別區。台軍多次作出強硬廣播警告，惟解放軍機竟疑似以囂張口吻回應。

《自由時報》報道，據廣播記錄顯示，今日上午5時48分開始，解放軍機先後15次進入台灣西南空域，空軍發出警戒，並廣播驅離「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

8時12分，空軍再度執行廣播驅離時，疑似解放軍飛行員回應說「那裏是公海好不好，讀點書啊！」9時20分，空軍再對解放軍機執行廣播驅離，口氣轉趨強硬：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6,500公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！如肇生事端，一切後果自負！」解放軍飛行員則回應：「我是中國人民解放軍海軍航空兵，正在執行例行任務。」

另外，美國海軍周一（14日）表示，美軍航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan）戰鬥群已進入南海，是本年度首次在南海執行海上安全任務，包括定翼和旋翼機飛行任務、海上打擊演習，以及地面與空中單位的協同戰術訓練。

美國太平洋艦隊在Facebook所上載的照片顯示，包括F/A18F超級大黃蜂戰機在內的多架戰機，先後在列根號甲板上進行升降訓練。

列根號戰鬥群指揮官彭寧頓（Will Pennington）表示：「南中國海對於自由貿易至關重要，並推動那些致力遵守國際法國家的經濟發展。能與我們的盟友、合作夥伴和隊友一起工作，確保所有國家繼續從自由開放的印太地區獲益，令我感到非常榮幸且高興。」

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞／《自由時報》／Facebook

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）