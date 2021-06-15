（新增內容）台灣疫情未遏，中央流行疫情指揮中心宣佈，將自17日起，依各縣市75歲以上人口比率，進行第二次疫苗撥配，預計配送39萬4,800劑。新北、台北、高雄及桃園則自今日起開放為高齡長者接種亞斯利康（AZ）疫苗，接種者從80多歲到101歲人瑞都有。然而，由於當局安排混亂，多地出現人龍，長者們在烈日下呆等數小時，且人群密集，有家屬轟「根本是群聚」！總統蔡英文今則指，聽聞有假訊息鼓吹長者不要接種疫苗，她特別用台語叮嚀，長者、慢性病患者若感染到病毒，會變嚴重，甚至會死亡，「卡緊（趕緊）去注射」。

蔡英文下午在總統府內，透過Facebook針對接種疫苗與防疫工作發表談話，提到日本提供的AZ疫苗已配送到各縣市，陸續開始為高齡長者接種，許多縣市都互相學習經驗，也參考外國大規模接種的做法，但她聽說有假訊息鼓吹長者不要去接種疫苗，她叮囑大家，接種疫苗對長者真的很重要，她更同時特別用台語強調，老人家、慢性病的患者，若感染到病毒，會變嚴重，甚至死亡，拜託「卡緊（趕緊）去注射」，也拜託年輕人提醒家中長輩，這一針務必要去打，各縣市政府都有規劃順序，拜託大家依序接種疫苗。

針對長者接種的情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日稍早前指，由於各縣市非常努力，建立了許多接種站，且做好分流，這次疫苗接種效率蠻高，所以第二批疫苗將及早發送，讓各縣市提早準備。他說，第二批疫苗仍按75歲以上人口分配，目標是將75歲以上人口接種率提高到53%，雙北市兩個高風險區域加發10%劑量，中高風險包括桃園、台中、基隆、彰化、苗栗等，加發5%劑量；因屏東包含小琉球、台東包含綠島和蘭嶼，故兩地各加發1,000劑；金門加發2,000劑、澎湖加發3,000劑。

各地為了配合防疫，今日亦開始為高齡長者接種，卻因安排混亂，反造成民怨。桃園市81歲以上高齡長者有52,199人，今天起分3天在全市25個接種打針，台灣《蘋果新聞網》接獲民眾程先生投訴，指其92歲父親早前接獲通知書，安排他於今日中午11時30分至12時30分到中壢區自強高中接種疫苗。他10時30分就陪父親抵達現場，卻見人山人海，現場沒有派籌，也沒有明確的路線標記。「氣溫（攝氏）36度，老爹92歲了也要排隊，有沒有搞錯？而且現場排隊間隔，別說保持一公尺（米）半了，連20公分（厘米）也沒有，這根本就是群聚嘛！」

此外，他也發現根本沒有分時段接種，今天預計為1,200人接種，卻只有5名醫生問診，而每人要填5張表，如果1人需要5分鐘，每名醫生就要看診1,200分鐘，即20小時，程先生質疑要怎麼能在下午2時前打完？他不忍丈在大太陽底下排隊，便暫時離開，下午1時30分再陪父到場，就發現調來了20多個醫護，「可能是被罵了，立即有反應」。

另一位黃先生也說，今早陪98歲爺爺前來打針，8時30分開始排隊，卻等至10時30分才接種得到。他批評，人太多了，一時無法消化，等他離開時，看到排隊情況已大幅改善。

混亂的安排讓不少民眾罵聲連連，紛紛湧入桃園市長鄭文燦Facebook留言抱怨：「超扯！扯到爆！現場動線都沒安排好，一堆88歲以上的老人曬太陽、群聚，還沒打疫苗就要先被傳染了吧！」國民黨桃園市議會黨團也發炮：「這到底是在防疫、還是要加重疫情？」並譴責市政府可能造成疫情破口，如有長者因此確診，市府要負起全責。

針對民眾抱怨，桃園市政府表示，包括鄭文燦，所有市府主管都兵分多路到各點了解狀況，同時要求各站站長，視情況立即調整動線或加派人手，讓長者在等候或接種時，能獲得較好的照顧與協助。而除了少數幾個站點有零星狀況，其餘站點的情況大致良好。

台北市的情況同樣混亂，當地今起全面替85歲以上長者接種疫苗，準備情況不盡理想，不少接種點因安排混亂，致長者在烈日底下枯等一個小時，甚至還造成另一波群聚，引發不少批評。台北市長柯文哲今早到信義國中視察長者打針情況，但整體情況依舊不佳，民眾王先生向台《蘋果》指出，家中長輩接到通知指10點到11點可接種，他們約10點抵達現場，沒想到排了一個小時，離譜的是市府讓85歲長者在烈日下排隊！內湖康寧國小接種站也出現通知短訊內容不一的問題，有民眾收到訊息，表示幾點到幾點可接種，但有人卻只收到「上午時段」，結果到場大排長龍，變成另一種群聚。

柯文哲下午在記者會上回應稱，今早原則上應該為一萬名長者接種，約9點半到10點間人較多，這也是北市府希望用預約方式的原因，因為隔離有兩個方法：一是空間隔離，但這樣空間要很大；一是時間隔離，也就是讓大家在不同時間前來，已經預約的長者就不用那麼早到。

高雄市則自今天起，為87歲以上長者接種疫苗，市長陳其邁一早赴各接種點視查，但他抵達巨蛋接種站時，發現入口處有媒體在拍攝，隨即神情不悅地要媒體「通通出去」；進場後，他又發現動線紊亂，椅子間距也沒保持社交距離，當場斥責新聞局長董建宏及衞生局長黃志中「幹甚麼」、「沒保持好社交距離，就不要辦了」。走出場外時，陳其邁似乎餘怒未消，細聲責罵董建宏，董則不斷向陳其邁鞠躬，像是在說對不起。陳發怒後，市政府人員隨即調整排隊與接種動線，到下午時，高雄巨蛋接種站裏，被接種長者的距離已大幅拉開，未有上午群聚現象。

台灣《蘋果新聞網》

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