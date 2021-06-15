阿里巴巴創辦人馬雲自去年10月批評北京政府後，遭受連番追擊，從此鮮見於人前。被稱為「馬雲背後的男人」的阿里巴巴執行副主席蔡崇信，接受美國CNBC訪問時透露，目前馬雲保持低調，專注於愛好和慈善事業。

蔡崇信說，他每天都會與馬雲交談，「他實際上做得很好、很好，他將繪畫培養成興趣，其實這不錯。」

馬雲去年10月批評內地監管體系後，阿里巴巴集團一直遭監管機構嚴格審查，旗下螞蟻集團在上海及香港的上巿計劃被緊急叫停。之後馬雲淡出公眾視線，直至今年1月才在「消失」兩個多月後首度公開露面，通過視像會議形式，與全國100名鄉村教師在網上見面。

蔡崇信認為，馬雲其實「就像你和我，是個普通人」，他建立規模巨大的公司，也為社會貢獻良多，「我覺得今天他只想這樣說：『嘿，我想專注於我真心想花時間去做的事情。』也就是愛好和慈善事業。」

今年4月，阿里巴巴被指涉壟斷，遭重罰182.28億元人民幣（約216.46億港元）。蔡崇信表示，要將發生在馬雲和發生在公司的事分開，並透露目前公司正在金融及反壟斷監管方面進行重組。「我們支付了巨額罰款，但我們已經把它拋在腦後，正在向前邁進。」

CNBC／路透

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