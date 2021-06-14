台灣總統蔡英文昨日透過facebook發文祝福端午佳節平安，台南市長黃偉哲賬號留言回應，竟現 「糭盼親離，保持距離」。網民紛紛留言質疑：「暗喻蔡政府眾叛親離了，高招。」亦有人批評：「用這種成語，國文程度是出了甚麼問題？」台南市政府回應是小編誤用負面成語，已收回留言並致歉。

諧音眾叛親離 團隊致歉

蔡英文昨日在fb發文，感謝民眾在端午節配合落實防疫，並稱「線上問候代替面對面團聚，就是愛護家人最適合的方式。端午佳節，願台灣平安」。黃偉哲fb賬號竟留言「糭盼親離，保持距離」；不到一個小時，超過300人回覆。有人調侃：「市長吃到誠實豆沙包了嗎？」「市長真的是民進黨的良心！竟然敢直接講眾叛親離，對您的尊重恢復一點點。」

黃偉哲fb團隊事後發現不對，立刻刪除留言，改貼「糭志成城、防疫必成」。但該則留言早被網友截圖，並廣為流傳。台南市政府副發言人林依婷表示，「糭盼親離」本意是希望響應疫情期間與家人保持距離，社群小編誤用成語，沒有考量原成語是負面說法，發言後造成誤會，對於總統感到非常抱歉。她表示，黃偉哲得知小編誤用成語闖禍，第一時間當然不開心，但考量她忙中有錯，除要求團隊謹慎處理，並要闖禍小編重修國文課。

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