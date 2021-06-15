內地最新疫情：周一（14日）新增20宗確診個案，其中2宗屬本土個案，均來自廣東；其餘18宗屬境外輸入病例，分別為廣東8宗、上海5宗北京、浙江、福建、四川及雲南各1宗。全國累計確診91,471宗，死亡4,636人。

廣東省周一（14日）新增2宗本土確診病例，分別來自廣州及深圳，並新增8宗境外輸入確診，其中4宗在廣州，3宗在深圳，1宗在中山，患者分別來自孟加拉國、柬埔寨、緬甸、阿聯酋、南非及贊比亞。另外新增11宗境外無症狀感染者，6宗在廣州報告，2宗在佛山，中山、惠州及肇慶各1宗，其中惠州的個案來自香港。

廣州疫情防控指揮部周一（14日）晚宣佈，對黃埔區聯和街兩個地點實施封閉管理，包括聯和街龍光峰景華庭小區，及萬科城科景路一間牛肉麵店，要求居民嚴格居家隔離，並對聯和街的所有居民進行核酸檢測。佛山市當局周二（15日）則宣佈，由於南海區桂城街道華福御水岸小區已連續14天內無新增確診病例，即日起將該區風險等級由中風險調整為低風險。

內媒報道，廣州市荔灣區一名28歲張姓的男地盤工人，於上周六（12日）晚上約10時與同僚吃飯喝酒，其間他一時興起，竟游泳橫渡珠江至海珠區永興街碼頭，最終被警方拘捕。張男坦承，當時未有意識到擅自離開防疫封控區的危害，表示願意接受處罰；警方其後調查發現，張男所屬的公司從上月至本月10日已進行5場核酸檢測，均為陰性。張男事後因擅自離開封控區域被處以治安處罰。

北京周一（14日）新增1宗境外輸入確診，該名中國籍患者於本月11日從阿聯酋到達北京首都機場，13日報告核酸檢測結果呈陽性，延至14日證實確診。

國家衞健委網頁／新浪新聞

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