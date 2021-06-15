北大西洋公約組織（NATO）周一於布魯塞爾召開峯會，會後公佈聯合聲明，正式將中國的行為視為「系統性挑戰」，中國駐歐盟發表聲明，批評北約是對中國和平發展的詆毀、對國際形勢和自身角色的誤判，更是冷戰思維延續和集團政治心理作祟。

發言人又指，中國推進國防和軍隊現代化是正當合理、公開透明的。2021年，中國國防預算為1.35萬億元人民幣（下同，約1.66萬億港元），GDP佔比約為1.3%。相比之下，北約30國2021年軍費總額預計高達1.17萬億美元（約9億港元），佔全球軍費總額的一半以上，是中國的5.6倍。

聲明強調，中國始終致力於和平發展，中方會始終密切關注北約戰略調整，始終密切關注北約對華政策調整。中方不會對誰形成「系統性挑戰」，但如果誰要對中方進行「系統性挑戰」，我們不會無動於衷。

聲明又指，中方奉勸北約理性看待中國發展，停止渲染各種形式的「中國威脅論」，不要將中國的正當利益和合法權利作為操弄集團政治、人為製造對立、刺激地緣競爭的藉口，把更多精力用在推進對話與合作的正道上，多做真正有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

中國駐歐盟使團網頁

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）