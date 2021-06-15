內媒近日收到網民爆料稱，蘇寧易購南京總部出售員工宿舍，並要求員工1個月內搬離。部份員工更是剛交了半年租金但被通知搬走。 爆料提到，「蘇寧易購提供的員工宿舍名叫紫金嘉悅，租金比市價便宜，原本只租給校招生，上個月突然開放給全體員工，並且只接受預交6個月租金，（賣了員工宿舍後）第二個月就趕人出門。」在爆料貼文的評論中，有網民回覆稱，已有部份員工組建微信群，準備起訴蘇寧易購。

蘇寧易購南京總部員工楊正（化名）表示，他住在紫金嘉悅小區，目前已有同事被通知退租。楊稱，自己與蘇寧易購簽了一年合約，以低於市場價約800元人民幣（下同，約970港元）的月租，租下紫金嘉悅的房子。他本以為這是公司提供的員工福利，結果突然收到房子被出售的通知。

當被問到是否有員工要起訴蘇寧易購時，楊正表示，「大家也只是情緒渲洩，因為租房合同裏寫明如果房東毀約，會提前一個月通知。」但楊也坦言，「有同事收到搬離通知後，希望能快點拿到退的房租。」他指，有同事準備提前換房，也有同事準備離職，而據指該爆料貼文在14日下午已被刪除。

紫金嘉悅位於南京市徐莊軟件園，開發商為蘇寧置業集團有限公司，距離蘇寧總部僅15分鐘路程，被稱為「五星級員工宿舍」。

有市場人士分析指，蘇寧易購出售自持物業，或顯示其資金吃緊，正加速回血。就在今日（15日），蘇寧易購公告，股東張近東所持有公司5.8%的股份被司法凍結。而在前一周，蘇寧易購公告指，實際控制人張近東於2021年6月7日將10億股進行質押，質押股數佔所持公司股份的51.23%，佔公司總股本的10.74%。質權人為江蘇新新零售創新基金（有限合伙）。按質押日收盤價6.59元／股計算，本次質押股票市值約為65.9億元（約79.9億港元）。

據報，自2020年下半年，蘇寧就面臨債券到期、現金流吃緊等一系列問題，為解決燃眉之急，蘇寧易購還雙雙引入深圳國資和江蘇國資。

紅星新聞／新浪微博

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