內地疫情未遏，廣東近來又爆發新一波疫情，導致省內多地封區進行全民檢測，甚至積極推行接種疫苗計劃。在疫情威脅下，發生不少讓人大開眼界且哭笑不得的「囧事」：有人搭船「着草」，只為逃離封控區，結果斷正被捕；有人配合檢測但太落力，弄至下巴甩骹；接種疫苗時，壯男們更是醜態百出，不過最嚇人的是，有醫護打完針後，竟失手將針管再次插進接種者的手臂上。

《廣州日報》報道，廣東湛江吳川警方上周六（12日）接獲市民舉報，指有4人違反當地疫情防控相關規定，偷偷坐船離開重點鎮街之一的梅菉。而梅菉街道所轄區域正實施封控管理，即所有人只進不出。

網上曝光畫面可見，一名穿粉紅色裙、紮馬尾的女子，與一名黑衫黑褲的女子走到岸邊，不久有2名男子駕着一艘艇靠近。艇靠岸後，2名女子邊與男子談笑邊上船，全程被一名目擊者拍下。

報道指，警方13日傳喚涉事4人，他們對違法事實供認不諱，其中一名負責開船的男子坦承：「朋友說不能回來，說了兩三次，不好意思，就去接她一下。」目前4人已被依法處以行政拘留7天。

事件讓不少網民感到訝異，紛紛表示：「都多少前車之鑑了，這群人有沒有腦子啊」、「每天都有人逃跑，服了」、「你別說是為了回荔灣區上班啊」。有疑似知情的網民就爆出：「聽對話是岸上的兩個人出去玩，船上的人是接她倆回家的。中間還聽到抱怨了一句，叫你別出還要出之類的。其他的就不作評價了。」

當然，有人違例逃離封控區，也有不少人聽話配合防疫，但同樣笑料百出。上周三（9日）晚上10時，廣州中山大學南校區進行核酸採樣，其間竟有一名男同學因為「太過配合」，嘴巴張得太大，導致下巴脫骹！在場的中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科醫生梁衍燦得悉後前去幫忙，男同學則坐在椅上，嘴巴大張，下巴前伸，不停流口水，表情哭笑不得，梁醫生隨即為他復位。

有網民則在12日發佈一段集合接種疫苗現場各類尷尬搞笑場面的影片，包括怕打針的壯漢嚇得哭喊慘叫、女生打針痛得「馬叫」連連、男生排隊接種時臀下膠凳突然碎了……不過，當中一幕卻十分嚇人，一名醫護人員為女生打完針後，順手將針管放回桌上盤子中，結果一時失手，竟讓針管插進女生的手臂。

影片僅發佈了兩天，便吸引超過467萬人次觀看、5,000多則評論。有人針對女生被打「兩針」的不幸經歷表示同情：「一下被扎了兩針」、「換我我能氣死……」有人則分享見聞：「我朋友，一個大男生，打疫苗時候眼圈通紅滿場轉圈，是真的恐懼」；「我就是疫苗接種科的，看到這個視頻（影片）讓我想起了那個打針之前一直哭，給她拿棉簽（棉棒）消毒就一直喊，最後打的時候需要三個人按住還要抱着我，一直抓着我衣服的小姐姐」。

西湖之聲／澎湃新聞網／新浪微博

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