有「中國第一股民」之稱的內地資深投資者楊懷定逝世，終年71歲。每日經濟新聞報道，數月前，長期患有糖尿病的楊懷定因併發症入院，延至6月13日凌晨去世。內地改革開放40多年，股票市場造就無數傳奇人物，楊懷定就是當中表表者。楊從一個名不經傳的倉庫保管員，由1988年，用2萬元人民幣（下同，約2.4萬港元）買入國券開始，短短1年便賺了100萬元（約120萬港元），因而被稱為「楊百萬」。對於父親的去世，兒子楊鈺琦接受內媒訪問：「他生前說，自己已經轟轟烈烈活得很精彩了，離開時不想打擾大家。」作為晚輩，楊鈺琦希望遵照父親意願，讓其安靜離開。

祖籍江蘇鎮江楊懷定1950年出生，原是上海鐵合金廠職工。作為中國證券市場的最早實踐者，楊懷定在證券市場擁有許多「第一」：第一個從事大宗國庫券異地交易的個人，第一個到中國人民銀行諮詢證券的個人，第一個從保安公司聘請保鏢的個人，第一個主動到稅務部門諮詢交稅政策，第一個聘請私人律師，第一個與證券公司對簿公堂，也是第一個作為個人投資者被聘為大學教授的人。其傳奇故事曾被包括美國《時代雜誌》、《新聞周刊》等傳媒報道。1998年，楊百萬被新華社、中央電視台評選為「改革開放20年20人」之一。

1988年，楊懷定從工廠辭職。在家待業，他翻閱報紙，發現國債投資的機會。1988年4月21日開始，國家開放國庫券交易。楊懷定當時決定買入國庫券。1985年期的國庫券開盤價104元（約128港元），利率高達15%，惟銀行存款利率卻僅5.4%，楊懷定決定將2萬元全部投資國庫券。當看到國庫券漲價至112元（138港元），於是他趕緊賣出，賺的錢比他一年的人工還要多。

之後他就憑着這個低買高賣的方式，在資本市場上賺取差價。從1988年4月到1989年，楊懷定已賺了100多萬元。

在1990年，上海證券交易所成立，楊懷定開始轉戰股票市場。1993年的上證市場氣氛非常熾熱，滬指更是從400點一路上漲至1,500點，當時不少人指會升至1,800點，但是楊百萬卻不認同。最終滬指暴跌至1,000點以下，而楊懷定早在1,500點拋售手上股票，楊因而被冠上「股神」稱號。

外界曾不斷追問楊懷定的身家，楊曾表示：「我到底有多少錢？肯定超過百萬。但我不會說，反正這輩子夠花了……」另外，楊懷定曾表示，自己經歷市場近20年，從不參與坐莊（做莊家），只做一個散戶。

每日經濟新聞

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