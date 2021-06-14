河南衞視日前播出端午節特別節目《端午奇妙遊》，單元之一的《洛神水賦》驚艷觀眾，扮演洛神的女演員何灝浩一夕爆紅。具花式游泳10年經驗的她表示，長約1分50秒的水中舞，要經三次拍攝，浸在水中共26個小時，每隔50秒才能換氣一次。

主角曾任《美人魚》替身

《端午奇妙遊》被命名為《唐宮夜宴》前傳，由七個單元組成。其中開場舞《洛神水賦》甫播出即震撼網絡及媒體。在水的浮力、阻力與燈光結合下，女演員衣袂翩躚，拂袖起舞，姿態飄逸靈動，被譽為完美重現曹植《洛神賦》中「髣髴兮若輕雲之蔽月，飄颻兮若流風之回雪」的神韻。外交部發言人華春瑩在Twitter大讚，指水中舞美得難以置信。

31歲的何灝浩原是廣州花式游泳隊成員，過去曾於周星馳電影《美人魚》為主角林允擔任水中替身。她坦言，扮演洛神拍攝《洛神水賦》無比艱辛。她每日要在水深約4.5米的水池拍攝約八小時，每次閉氣50秒至1分鐘，一日要拍逾200條素材。為克服浮力的影響，更要因應舞姿在腰間掛上2至8公斤不等的配重袋，時間一長會磨得皮膚疼痛，有時要工作人員幫忙才能浮上水面。她透露，造型參考了文殊菩薩的形象和敦煌飛天壁畫的元素；為了舞蹈動作的創作，她參考了《洛神賦》許多名句，比如「翩若驚鴻，婉若遊龍」等。

澎湃新聞