過去的周末是內地端午節假期，不少民眾都有出遊。其中山東著名景點泰山，周日時就有過萬名遊客上山觀日出，但因為天氣問題敗興而回，下山時又遇上中天門纜車暫停服務，大批人滯留在纜車等候處，除了鼓譟大喊要求開門，還衝擊閘口，情況混亂。事後，泰山景區管委會要道歉。

事發在13日凌晨，大批人摸黑登上泰山睇日山，其中遊客李女士表示，他們爬了8小時才登頂，但因為大霧未能成功看到日出，「上山已經很累了，都想坐索道（纜車）下山」，但準備下山時被中天門職員告知纜車服務暫停，要等待3至5小時，李女士最終步行下山。

惟同時亦有大批遊客滯留在纜車站，擠得水洩不通。他們對纜車暫停服務相當不滿，不斷大喊着「開門！開門！」又有人衝破閘口，場面一片混亂。

不過，泰山風景名勝區工作人員14日回應事件時，未有提到中天門纜車曾暫停，只表示由於13日客流量太大，中天門纜車運力有限，造成遊客擁堵，而另外兩條索道因工程改造關閉，建議遊客錯峯出行。泰山景區管委會方面事後亦對因旅遊設施提升工程施工及管理問題致歉。

統計資料顯示，6月13日早上山頂觀日出遊客約1.4萬人，未達遊客接待量紅線。而泰山原本有中天門、桃花源、後石塢三條纜車路線，而中天門索道於1983年建成，位於泰山主景區中軸線上，下起中天門，上至南天門月觀峯南側。該索道走畢單程最快要5分48秒，單向小時最大運量1,630人。

《每日經濟新聞》／沸點新聞

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