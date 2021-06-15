台灣有資深傳媒人在FB表示，有留美學生在台灣施打完兩劑阿斯利康（AstraZeneca、AZ）後，打算返美繼續學業，不過美國校方卻不接受，要求他必須施打「有效疫苗」，讓他大嘆，「AZ都不被美國承認，國產高端跟聯亞，會被承認嗎？」

資深傳媒人黃暐瀚今日在FB寫道，「疫苗，遠遠不夠！」他表示，一直反覆公開地說：「搶疫苗、搶疫苗，2021年全世界的決勝關鍵，就是疫苗」，但他提醒，台灣不能只將目標放在台產疫苗上，「不要以為國產高端、聯亞將可分別生產一千萬劑（共兩千萬），此刻的世界變化，須得留心。」因為他昨天得悉有台中美國留學生，準備回美就讀。但校方通知他，必須施打「有效疫苗」。該留學生一開始很驚訝，因為他已在台灣接種了AZ疫苗（自費），不過美國校方不接受，因為，AZ並未獲美國FDA承認。黃暐瀚表示，AZ都不被美國承認，台產的高端跟聯亞，會被承認嗎？

黃暐瀚表示，他雖不反對指揮中心扶植台產疫苗，但「絕不能把希望，全都壓在國產疫苗上面。」最後他仍提醒，「繼續搶購國際疫苗，不要等，這是刻不容緩的事。」

目前獲美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權的三款疫苗分別為輝瑞（Pfizer-BioNTech）、Moderna和強生（Johnson&Johnson）。而歐盟認證的則有輝瑞、Moderna、阿斯利康和強生，AZ也獲世界衞生組織認證。

台灣《蘋果新聞網》

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