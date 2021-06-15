為打造中共總書記習近平的形象，中共中央委員會機關刊物《求是》雜誌不時刊出習的講話，16日出版的第12期《求是》將刊出習近平2013年3月至2021年3月間，21則文稿中有關以史為鏡、以史明志，知史愛黨、知史愛國內容節錄。

文章主要強調，歷史是最好的教科書。要了解黨和國家事業的來龍去脈，汲取黨和國家的歷史經驗，正確了解黨和國家歷史上的重大事件和重要人物。

文章指出，中國有了中國共產黨執政，是中國、中國人民、中華民族的一大幸事。只要我們深入了解中國近代史、中國現代史、中國革命史，就不難發現，如果沒有中國共產黨領導，國家及民族不可能取得今天的成就，也不可能具有今天這樣的國際地位；指在堅持中國共產黨的領導這個重大原則問題上，腦子要特別清醒、眼睛要特別明亮、立場要特別堅定，絕不能有任何含糊和動搖。

21則文稿內容如下：

1）各級領導幹部還要認真學習黨史、國史，知史愛黨，知史愛國。要了解我們黨和國家事業的來龍去脈，汲取我們黨和國家的歷史經驗，正確了解黨和國家歷史上的重大事件和重要人物。這對正確認識黨情、國情十分必要，對開創未來也十分必要，因為歷史是最好的教科書。

來源：2013年3月1日在中央黨校建校80周年慶祝大會暨2013年春季學期開學典禮上的講話

2）在參觀西柏坡紀念館、毛澤東同志舊居、中央軍委作戰室、七屆二中全會舊址的過程中，我的心情一直難以平靜。看着一幅幅圖片、一件件實物、一封封電報、一個個故事，我的思想又受到一次深刻教育。歷史是最好的教科書。對我們共產黨人來說，中國革命歷史是最好的營養劑。多重溫我們黨領導人民進行革命的偉大歷史，心中就會增加很多正能量。

來源：2013年7月11日、12日在河北調研指導黨的群眾路線教育實踐活動時的講話

3）要加強黨史學習和教育，努力從黨走過的風雲激盪的歷史中、從黨開創和不斷推進的偉大事業中、從黨全心全意為人民服務的根本宗旨和長期實踐中，深化對黨的信賴，堅定對黨的領導的信念。

來源：2014年5月8日在同中央辦公廳各單位班子成員和乾部職工代表座談時的講話

4）吉林有着光榮的革命歷史。九一八事變發生後，東北人民率先舉起抗日旗幟，在極端艱苦的條件下浴血奮戰，譜寫了愛國主義的英雄壯歌。吉林是這一戰場的重要組成部份，楊靖宇等抗日聯軍英烈就犧牲在這裏。在解放戰爭戰略決戰和抗美援朝戰爭中，吉林人民為勝利作出了巨大貢獻。這個革命歷史是弘揚社會主義核心價值觀、開展革命傳統教育和愛國主義教育的生動教材，也是黨的建設的寶貴資源。今年是中國人民抗日戰爭勝利70周年，要把抗聯的歷史發掘好、研究好、宣傳好，組織好相關紀念活動，為加強黨的建設和推進改革發展穩定凝聚正能量。

來源：2015年7月18日在吉林考察工作結束時的講話

5）中國有了中國共產黨執政，是中國、中國人民、中華民族的一大幸事。只要我們深入了解中國近代史、中國現代史、中國革命史，就不難發現，如果沒有中國共產黨領導，我們的國家、我們的民族不可能取得今天這樣的成就，也不可能具有今天這樣的國際地位。在堅持黨的領導這個重大原則問題上，我們腦子要特別清醒、眼睛要特別明亮、立場要特別堅定，絕不能有任何含糊和動搖。

來源：2015年12月11日在全國黨校工作會議上的講話

6）各級黨校要把黨性教育作為教學的主要內容，深入開展理想信念教育、黨的宗旨教育，深入開展黨史國史教育、革命傳統教育，深入開展道德品行教育、法治思維教育、反腐倡廉教育，把黨章和黨規黨紀學習教育作為黨性教育的重要內容。

來源：2015年12月11日在全國黨校工作會議上的講話

7）我們要加強對歷史的學習，特別是對中國古代史、中國近現代史、中國共產黨黨史的學習，歷史是一面鏡子，從歷史中得到啟迪、得到定力。

來源：2015年12月28日、29日在中共十八屆中央政治局「三嚴三實」專題民主生活會上的講話

8）寧夏是一片有着光榮革命傳統的紅色土地。1926年，寧夏就建立了我們黨的組織。紅軍長征和西征都曾轉戰寧夏，之後寧夏人民又為陝甘寧革命根據地、陝甘寧邊區建設，為抗日戰爭、為中國革命勝利作出了重要貢獻。這次我們去了將台堡，現場感受了紅軍三大主力會師的歷史場景，再一次受到深刻教育。我們要銘記革命歷史、傳承革命傳統，並用以教育廣大幹部群眾，教育一代又一代青少年。

來源：2016年7月20日在寧夏考察工作結束時的講話

9）長征過雪山途中，有個同志穿着單薄的舊衣服被凍死，指揮員讓把軍需處長叫來，想問問他為甚麼不給這個被凍死的同志發棉衣，隊伍裏的同志含淚告訴他，被凍死的這個同志就是軍需處長。管被裝的寧可自己凍死也沒有自己先穿暖和一點，這是多麼崇高的思想境界！覺悟看似無形，關鍵時就會顯現出強大力量。我們黨就是靠着千千萬萬俱有高度政治覺悟的先進分子無私奉獻，才贏得了一場場艱苦卓絕的鬥爭。

來源：2018年1月5日在新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神研討班上的講話

10）要了解中國，就要了解中國的歷史、文化、人文思想和發展階段，特別是要了解當代中國的馬克思主義。北京大學是中國最早傳播和研究馬克思主義的地方，為馬克思主義在中國的傳播和中國共產黨的成立作出了重要貢獻。今年是馬克思誕辰200周年，也是《共產黨宣言》誕生170周年。我們對馬克思和《共產黨宣言》的最好紀念，就是把黨的十九大精神和新時代中國特色社會主義思想這一當代中國馬克思主義研究好、宣傳好、貫徹好。

來源：2018年5月2日在北京大學考察時的講話

11）

你們在信中說，村裏的老人常給你們講照金的革命歷史，這片紅色的土地讓你們驕傲和自豪。希望你們多了解中國革命、建設、改革的歷史知識，多向英雄模範人物學習，熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，用實際行動把紅色基因一代代傳下去。

來源：2018年5月30日給陝西照金北梁紅軍小學學生的回信

12）

要在學生中加強中國歷史特別是中國近現代史、中國革命史、中國共產黨史、中華人民共和國史、中國改革開放史等的教育，堅持不懈培育和弘揚社會主義核心價值觀。只有社會主義才能救中國，只有堅持和發展中國特色社會主義才能實現中華民族偉大復興。要給學生講清楚這一被實踐證明了的歷史邏輯和現實邏輯，增強學生的中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，不被任何干擾所惑，立志肩負起民族復興的時代重任。

來源：2018年9月10日在全國教育大會上的講話

13）

要通過展覽，教育引導廣大幹部群眾更加深刻地認識到中國共產黨、中國人民和中國特色社會主義的偉大力量，更加深刻地認識到我們黨的理論是正確的、黨中央確定的改革開放路線方針是正確的、改革開放的一系列戰略部署是正確的，更加深刻地認識到改革開放和社會主義現代化建設的光明前景，統一思想、凝聚共識、鼓舞鬥志、團結奮鬥，堅定跟黨走中國特色社會主義道路、改革開放道路的信心和決心。

來源：2018年11月13日在參觀「偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽」時的講話

14）

歷史是最好的老師。思政課教師的歷史視野中，要有5000多年中華文明史，要有500多年世界社會主義史，要有中國人民近代以來170多年鬥爭史，要有中國共產黨近100年的奮鬥史，要有中華人民共和國70年的發展史，要有改革開放40多年的實踐史，要有新時代中國特色社會主義取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，通過生動、深入、具體的縱橫比較，把一些道理講明白、講清楚。

來源：2019年3月18日在學校思想政治理論課教師座談會上的講話

15）

要圍繞中國共產黨為甚麼「能」、馬克思主義為甚麼「行」、中國特色社會主義為甚麼「好」等重大問題，廣泛開展宣傳教育，加強思想輿論引導，堅定廣大幹部群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，進一步激發全體人民愛黨、愛國、愛社會主義的巨大熱情。

來源：2019年4月15日至17日在重慶考察並主持召開解決「兩不愁三保障」突出問題座談會時的講話

16）

我們一定要牢記紅色政權是從哪裏來的、新中國是怎麼建立起來的，倍加珍惜我們黨開創的中國特色社會主義，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

來源：2019年5月20日至22日在江西考察並主持召開推動中部地區崛起工作座談會時的講話

17）

無論我們走得多遠，都不能忘記來時的路。前幾天，我去了江西於都，參觀中央紅軍長征出發地，目的是緬懷當年黨中央和中央紅軍在蘇區浴血奮戰的崢嶸歲月，牢記紅色政權是從哪裏來的、新中國是怎麼建立起來的，不忘歷史、不忘初心。

來源：2019年5月31日在《不忘初心、牢記使命》主題教育工作會議上的講話

18）

我們一定要牢記革命先輩為中國革命事業付出的鮮血和生命，牢記新中國來之不易。創業難、守業更難。廣大黨員、幹部和人民群眾要很好學習了解黨史、新中國史，守住黨領導人民創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去。

來源：2020年7月22日至24日在吉林考察時的講話

19）

淮海戰役的勝利是靠老百姓用小車推出來的，渡江戰役的勝利是靠老百姓用小船劃出來的。任何時候我們都要不忘初心、牢記使命，都不能忘了人民這個根，永遠做忠誠的人民服務員。要廣泛開展愛國主義教育，讓人們深入理解為甚麼歷史和人民選擇了中國共產黨，為甚麼必須堅持走中國特色社會主義道路、實現中華民族偉大復興。

來源：2020年8月18日至21日在安徽考察時的講話

20）

對中國共產黨人來說，中國革命歷史是最好的教科書，常讀常新。你們親歷了中華民族迎來從站起來、富起來到強起來偉大飛躍的歷史進程，更懂得我們黨的初心和使命。全黨即將開展黨史學習教育，希望老同志們繼續發光發熱，結合自身革命經歷多講講中國共產黨的故事、黨的光榮傳統和優良作風，引導廣大黨員特別是青年一代不忘初心、牢記使命、堅定信仰、勇敢鬥爭，為新時代全面建設社會主義現代化國家而不懈奮鬥。

來源：2021年2月18日給上海市新四軍歷史研究會百歲老戰士們的回信

21）

福建是革命老區，黨史事件多、紅色資源多、革命先輩多，開展黨史學習教育具有獨特優勢。要在黨史學習教育中做到學史明理，明理是增信、崇德、力行的前提。要從黨的輝煌成就、艱辛歷程、歷史經驗、優良傳統中深刻領悟中國共產黨為甚麼能、馬克思主義為甚麼行、中國特色社會主義為甚麼好等道理，弄清楚其中的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯。要深刻領悟堅持中國共產黨領導的歷史必然性，堅定對黨的領導的自信。要深刻領悟馬克思主義及其中國化創新理論的真理性，增強自覺貫徹落實黨的創新理論的堅定性。要深刻領悟中國特色社會主義道路的正確性，堅定不移走中國特色社會主義這條唯一正確的道路。

來源：2021年3月25日在福建考察時的講話

新華社

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