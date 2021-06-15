寒窗苦讀多年的名牌大學碩士畢業生竟組成詐騙集團。內媒報道，公安部網絡安全保衞局早前公佈一則大學畢業生組團開發投資詐騙App，騙取投資人金錢逾1億元人民幣（下同，約1.23億港元）的案件，而犯罪的主角竟多來自清X大學、中X大學等內地名校。警方查明，集團有多個投資詐騙App，可以做到「騙完一人即拋棄整個App」。

報道指，浙江寧波慈溪的劉女士去年底經好友推薦，下載一款名為「富強證券」的投資App。看着賬戶不斷上漲的數字，劉女士欣喜若狂。短短10天時間，先後充值18萬元（約22萬港元）。惟她申請提出現金時，卻發現無法成功，未幾連App都無法打開，這時才認知受騙的劉女士馬上報警。公安調查下發現，對方的軟件後台的確做到天衣無縫，一時很難追查。

警員後於去年12月，終成功抓獲彭X等3名疑犯，起出30多部手機等證物。集團成員全為清X大學、中X大學等國內頂級重點大學計算機系研究生。據警方調查，涉案人員自行設計多個「跑分」平台，為境外網絡詐騙集團提供跑分業務，即俗稱的「洗錢」。

他們通過基礎源代碼，可分裂出多個投資詐騙App，甚至可以做到「騙完一人即拋棄整個App」。受害人遍佈全國，涉案金額超1億元。目前，案件還在進一步調查中。

雪球財經

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