台灣疫情持續，今日新增132宗本土確診，3宗境外輸入，及8宗死亡個案。累計11,722宗確診。各地周二（15日）起陸續為長者接種疫苗，其中高雄有近100名長者冒雨排隊等候接種。高雄市政府本月初查出鳳山區瑞竹路賭場群聚案感染源是仁惠婦幼醫院男總務，他5月10日至15日天天去賭場，連累700多名高雄人被列接觸者，致使仁惠女護理師、與去過賭場者共16名高雄人染疫。今有傳這名60多歲男總務已於前天身亡，但高雄市衞生局今中午仍以有關個案病情的問題係屬個人私隱，拒絕透露。

台灣出現疫苗不足問題，鴻海集團創辦人郭台銘的永齡基金會早前打算採購德國BioNTech疫苗，一直因未取得原廠授權書未獲台灣政府放行。今日（15）有消息傳出永齡基金會團隊以及鴻海科技均已收到台灣政府給予有條件專案進口許可函。永齡基金會執行長劉宥彤向台灣《三立新聞網》表示，「資訊釐清中，要再盡速了解一下，有進一步訊息再跟外界說明。」鴻海則回應，「已委託台康，公函事宜請以台康回應為主。」至於受到永齡及鴻海委託的台康生技，則證實「有收到」。

繼日本政府本月4日，無償向台灣提供124萬劑的英國阿斯利康（AZ）疫苗，日本外務大臣茂木敏充今天宣佈，明天除將對越南提供100萬劑AZ疫苗，另研擬後續透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）對台灣與越南追加提供疫苗。茂木敏充同時表示，日方考慮於7月上旬提供疫苗給印尼、泰國、菲律賓與馬來西亞等4國。

大陸國台辦發言人馬曉光上周五（11日）表示，目前至少有約6.2萬名台灣民眾已在大陸接種疫苗；中央流行疫情指揮中心周二（15日）上午舉行全國防疫會議，副指揮官陳宗彥在會後記者會回應有關說法，指台灣出境到大陸及各個航點的人數並未有特別增加。陳宗彥表示，以6月份來說，平均每天出境的人數約在400至600人，視乎當日的航班數目而定，未有一天出現特別增加的情況，並透露目前台灣人或其他國籍人士前往大陸的狀況呈穩定趨勢。

柯文哲視察長者接種疫苗

台北市政府周二（15日）陸續為長者接種疫苗，為確保過程暢順，台北市長柯文哲早上前往信義國中視察，並在現場發現很多長者因擔心打不到疫苗，遂提早到場排隊。柯文哲其後呼籲：「不要提早來，早來不但排隊有群聚風險，醫護人員也不會幫你早打，就不用來這邊浪費時間」。

高雄市5大型接種站開打疫苗

高雄市周二（15日）開始在全市5個大型接種站施打疫苗，預料在三天半時間內打完第三批2.7萬劑疫苗。台灣《蘋果新聞網》早上到漢神巨蛋疫苗接種站採訪，雖然下起陣雨，但仍發現有近100名長者冒雨前來接種，而警方亦派人在場維持秩序。

高雄市衞生局表示，當地87歲以上長者約3.1萬人，預料周二首日會施打約8,000人至1萬人，今起三天全市共設126個接種站，而住在高雄但設籍外縣市的長者，亦可致電居住地區公所安排疫苗接種。

不良商家大陸保護衣冒充台灣貨

台灣疫情嚴重，保護衣需求急增。台中知名廠商被客戶拿網購圖片查詢價格，驚覺遭行家冒用商標賣假貨，當局接報後查獲一間叫「眾里科技」的公司，從中國、越南進口共約18萬件拋棄式保護衣，分裝改標以每400件2萬元新台幣（下同，約5,700港元）價格賣給醫療、長者照顧機構。檢方約談眾里公司鄭姓負責人後諭知交保10萬元（約2.8萬港元），並通知新北市衞生局聯繫網店與消費者，在確認品質合格前預防性下架與停用。

台灣《蘋果新聞網》

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