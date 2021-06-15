故宮博物院閉館

故宮博物院官網今日發佈，為配合周邊地區活動需要，故宮博物院將由6月26日至7月1日閉館，為期6天，並於7月2日恢復正常開放。

湖北設燃氣爆炸事故調查組

6月13日，湖北省十堰市張灣區發生燃氣爆炸事故。截至目前，事故已造成25人遇難，現場搜救仍在繼續中。國家衞生健康委目前採用一名傷員一套治療方案的個性化治療措施，並密切關注病情變化。同時，啟動心理危機干預預案，有由心理專家組成小組，為傷者及罹難者家屬進行心理輔導工作。

湖北省委省政府表示，決定成立湖北省十堰市張灣區艷湖集貿市場燃氣爆炸事故調查組。湖北省應急管理廳廳長施政介紹，在國家專家組的指導下，將組織專門力量，對事故發生的經過和原因進行分析判斷，調查事故的起因和責任等。

湖北將立即開展全省安全生產大檢查，系統開展全領域、全行業拉網式安全隱患大排查、大整治，深查細糾、不留死角、嚴格執法，迅速整改、全面整改、徹底整改，堅決防范各類事故再次發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

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雲南女客被打糾紛調解

雲南省文山州丘北縣政府網站於6月14日表示，丘北縣旅游景區早前因停車費引發的糾紛已達成和解。

6月12日，網上出現有關雲南一名女遊客被景區保安打傷的視頻。丘北縣委、縣政府已成立工作組，調查相關事宜。經工作組證實，6月11日下午，兩名遊客在開車離開普者黑仙人洞村停車場時，因停車費問題與停車場管理人員發生爭執。當中雙方發生推撞。遊客隨后向公安機關報案。公安民警到達後，將雙方當事人及在場人士帶回景區派出所開展詢問調查。

目前，雙方已自願達成調解協議，涉事群眾亦已向涉事游客當場道歉，並賠償1000元現金，雙方均認同調解結果並簽字確認。

丘北縣將進一步加強普者黑旅遊景區之的管理及旅從業人員培訓，而提升從業人員的綜合素質，為游客提供更熱情及合乎規範的服務。同時，多措並舉開展文明旅游宣傳。

綜合報道

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