上海華東政法大學國際法學院副研究員包毅楠早前發表一系列出位言論，包括高校教師應被允許多配偶制，又贊同師生戀，更明言想找個00後的女朋友，令一眾網民深感不安，結果被校方指「發表錯誤言論」，暫停其一切教學活動。

34歲的包毅楠日前在微信朋友圈先是抱怨高校教師待遇差，建議國家重視教師的生計和生活，特殊對待高校教師，譬如允許多配偶、終生補貼制。他其後又補充指，國家開放三孩政策，應該以高校教師作為試點，因為教師「生活太苦了」，多配偶可照顧教師的生活，更願意生小孩。他的言論引起質疑，他則再次強調，多配偶不能狹隘理解為「一夫多妻」。

曾贊同師生戀

此外，包毅楠被揭過往被問到是否贊同師生戀時，他表示不反對，又聲稱自己今年的目標就是找個2000年後出生的女朋友。其言論被公開後飽受批評。華東政法大學隨後在官網通報稱，近日包毅楠發表錯誤言論，學校立刻成立專項工作組核查，已暫停其一切教學活動，將按照相關制度規定處理。資料顯示，包毅楠是中國外交部條約法律司的特邀人員。

香港臨床心理學家鄒凱詩向本報表示，多配偶會引致家庭紛爭、遺產分配等問題，並不適合現今社會。鄒又質疑，包毅楠贊同師生戀是否有私心。她指作為教師應避免雙重角色，因學生未必有足夠判斷力，容易混淆對教師的尊重和愛慕。

《蘋果》記者/界面新聞