內地昨通報新增四宗本土感染COVID-19確診個案，全部來自廣州。廣州醫科大學附屬市八醫院兩名醫護人員確診，兩人目前病情穩定，經初步推斷，兩人意外暴露造成感染的可能性較大，具體原因正進一步深入調查。目前，該醫院已採取嚴格管控措施，職工在集中居住酒店封閉管理，有關部門從相關醫院抽調人員進駐，服務未受影響。

廣州市衞健委通報，確診的一男一女醫護人員，分別擔任急診科醫師和病理科技師，兩人在上周五（11日）的例行病毒檢測中呈陽性，正在醫院隔離治療，病情穩定。

院方每天組織原有醫務人員全員核酸檢測，檢測結果全為陰性；採集醫院相關環境樣本，核酸檢測結果亦為陰性。周邊三條街道全員核酸檢測，逾37萬份樣本呈陰性。

湛江四人坐船逃拘留七天

廣州市教育局宣佈，原定於6月20日至22日舉行的初中畢業考試（中考），因疫情延期至7月。市疫情防控指揮部昨決定，涉及海珠、天河、白雲、黃埔和番禺五個區的11個區域，因為符合包括連續14天經過三輪以上全體核酸篩查無新發感染者、解封前24小時內完成全體檢測、結果全為陰性等解封條件，昨起解除封閉、封控管理措施。

另外，在粵西的湛江吳川市，當地公安局上周六（12日）晚接到舉報，有四人違反疫情防控相關規定，偷偷坐船離開吳川市梅菉街道，違反了當地人員只進不出的封控管理規定，四人經調查後被依法處以行政拘留七日。

中新社/《廣州日報》