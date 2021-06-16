今年3月，瑞典時裝品牌H&M去年發表一份拒用新疆棉花的聲明早前遭中共翻舊賬，挑動內地仇外民族情緒，引發一連串的抵制洋貨運動。日本紡織企業「郡是」（Gunze）今表示，考慮到國際社會廣泛對新疆維吾爾自治區人權狀況感到憂慮，已在檢討停用中國新疆棉。有評論指中國網路亦頻繁對品牌進行「政治審查」，未有「明確和公開地表示對新疆棉花的立場」之品牌或引起全國杯葛，此舉亦被批經濟政治化。日本多個企業亦被迫對該議題作出回應。

日本時事通信社報道，有關新疆棉議題，日本迅銷公司（Fast Retailing）旗下品牌優衣庫（UNIQLO）銷美的部份襯衫，5月已遭美國禁止進口。無印良品亦於廣告提到自己使用「新疆產以及人手採摘的有機棉花為素材」，引起迴響。其後數品牌均發聲明否認產品與「強迫勞動」生産有關；包括日本體育用品製造商美津濃（Mizuno）決定停用新疆棉等。

郡是為日本一家以紡織業中心的製造企業，亦為日本最大專業內衣品牌。「郡是」所生產的襪子部份原料使用新疆棉，目前正在檢討用其他原料取代；這項襪子製品屬旗下系列產品的一部份，每年營業額約1,000萬日圓（706萬港元），庫存產品將持續販售。

數品牌捲入風波 停用新疆棉免指控

新疆棉爭議持續，多個品牌都被質疑從新疆地區間接採購棉花產品，導致品牌被封殺。日本零售商無印良品和UNIQLO早前因疑用新疆棉，引起高度關注。據BBC News報道，無印良品今年初推出了用新疆棉製作的新產品。它的其中一個廣告提到自己「柔軟透氣的男襯衫是用新疆產以及人手採摘的有機棉花為素材製成。」另一品牌UNIQLO也在廣告中稱自己出產的襯衫是以「品質著稱的新疆棉」製成。

UNIQLO發言人曾表示，「由於這問題的複雜性」，之後將從廣告中刪除這個說明。但品牌已遭美國封殺。據日本經濟新聞報道，美國海關上月禁止一批UNIQLO的恤衫進口美國。美國的文件顯示，懷疑這批產品可能是由新疆生產建設兵團生產，違反美國對新疆棉的禁令。UNIQLO曾以產品並非使用中國棉花生產為由，要求美國解禁，但美國海關認為UNIQLO有提供證據，證明產品與「強迫勞動」生産無關，因此拒絕要求。

UNIQLO昨日回應件時表示，對美國的決定表示「非常遺憾」，並表示「我們僅使用已證實生産過程中沒有強迫勞動等問題的棉花」。報道指出，雖然UNIQLO北美地區銷售額僅佔整體銷售的數個百分點，這次事件影響輕微，但卻顯示新疆棉問題對日本企業帶來的潛在風險。

而無印良品母公司「良品計畫」於上月14日召開線上財報說明會解釋事件。據《聯合報》報道，良品計畫聲稱新疆地區約5,000公頃農場棉花產量，佔中國棉花總產量的80%至90%，根據該公司掌握的棉田訊息、工人的等，都有派遣外部的獨立第三方組織進行現場審核，最新一次是在去年，並沒有發現重大違規行為。

聲明又指，良品計劃「已經採取所有必要的措施來尊重人權，維護勞動環境。」有報導則認為，良品計劃希望避免捲入有關使用「強迫勞動」產品的指控。另外，日本運動品牌Mizuno 亦於上月21宣布停止使用新疆棉花。

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頻與政治掛鈎 或成經濟霸凌

瑞士非營利組織良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative）早前暫停在新疆發放棉花許可證，導致包括H&M、Zara、Gap、UNIQLO等品牌也暫停使用產自新疆的棉花作為原料。此舉引發內地官媒窮追猛打，甚至引發內地網民聲言罷買。

據台灣新新聞報道，中國網路對西方品牌進行「政治審查」，當中UNIQLO、PUMA、NIKE等國際品牌紛紛捲入爭議，遭到內地網友炮轟「滾出中國市場」。內地輿論也「盯上」國際組織良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative）。由於NIKE、ADIDAS等品牌未有「明確和公開地表示對新疆棉花的立場」，引起全國杯葛，品牌股價大跌。H＆M是整個新疆棉風暴當中，受創最嚴重的公司。其後中國各大電商網站更大舉下架H＆M商品，隔天H＆M在中國的部份直營店更已關閉。

《經濟學人》點評指，中國當局不止一次利用世界第二大經濟體的強大力量，煽動針對外國公司的經濟霸凌，並要求公司表態。經濟霸凌也可能會加速中國與西方的經濟脫鉤。如果最終導致外國公司退出中國市場，並減少對中國供應鏈的依賴，這會讓許多中國消費者失去選擇權，並使數百萬中國工人失業。

面對政治掛鈎，今年4月UNIQLO、GU母公司迅銷公佈業績時，董事長兼公司社長柳井正避免談及新疆問題。他強調「在政治方面會抱持中立的立場，恕不評論」，但強調如果棉花牽扯到人權問題，就會「即刻停止交易」。

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日本時事通信社／聯合新聞網／台灣新新聞／經濟學人

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