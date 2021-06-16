（新增內容）繼港府上月宣佈關閉駐台經濟貿易文化辦事處後，在台灣的澳門經濟文化辦事處，亦將於周六（19日）起暫時停止運作。澳門政府表示，辦事處暫停運作期間，會透過旅遊局設立的24小時熱線：+853 2833 3000，處理在台澳門居民的求助個案，以及向台灣居民提供澳門相關資訊。這意味港澳與台灣的官方交流陷入停擺。

香港特區政府上月亦宣佈關閉駐台灣的經濟貿易文化辦事處，指台方近年一連串行徑嚴重破壞港台關係，令經貿辦在台灣的運作環境日趨惡化。員工亦曾受激進人士威嚇，面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間日漸收窄。 由於經貿辦已難以達到最初成立的目的，為保障駐台香港人員的安全和權益，特區政府因此決定暫時關閉經貿辦，所有香港人員亦已離台返港。

澳門經濟文化辦事處是為澳門居民在台工作、學習、旅行、商務、生活以及可能遇到的緊急情況提供服務和援助。 同時促進澳台在經貿、旅遊、科技、環保、教育、醫衞、文化活動、學術出版、專業技術及社會福利等其他領域的交流合作。

而香港經濟貿易文化辦事處的主要功能是為了促進香港和台灣之間貿易往來、投資推廣、資訊發放，及文化等交流與合作事宜，為在台灣的香港居民提供急難救助服務，亦按需要處理台灣居民來港的事宜。

澳門特區政府網頁

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