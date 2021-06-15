吃自助餐還要打包，「又食又拎」？這無賴一幕近日在浙江紹興一間餐廳內上演，有網民周一（14日）爆料指，一名男子與家人吃自助餐，居然想將吃剩的食物打包，理所當然被餐廳阻止，結果男子怒道：「我不吃了，你不要打包了，我的那些東西全部倒掉！」目擊者拍下了全程，並將影片發佈上網，引發關注。不少網民留言：「自助餐還能打包？可以的話我叫一輛貨拉拉過來」、「倒掉？這個好像犯法了。」

事發於13日，有知情人士指，涉事的是一間牛扒餐廳，吃牛扒附帶自助餐點。當日男子帶妻子和孩子到店裏用餐，點了一份牛扒。用餐後，桌上還剩了一些飯菜，二人便決定將其打包回家。店員發現後阻止，雙方因而發生爭執。

網上流傳的現場影片所見，男子情緒較為激動，店員想耐心安撫，但他不領情，還一把推開對方，並大聲吵鬧起來。其妻見狀，有些不耐煩地對丈夫說：「沒完沒了了是不是！」不過男子未有收斂，仍跟店員爭吵。他說，自己剛剛沒吃牛扒，都在陪孩子，「我在這裏打包有問題嗎？」與此同時，其妻拿出手機，想打電話投訴，附近食客都在圍觀。雙方經過一番爭吵後，男子氣憤地說自己不吃了，要將飯菜全部倒掉。其妻隨即上前拉住他，呵斥道：「你有毛病啊，浪費食物了知不知道，我們打包本來就是不想浪費食物。」

內地推出「光碟行動」後，惜食成為民眾節約的指標之一。對於男子的行為，有網民予以支持，表示「我覺得顧客打包並沒有錯，本身就是不想浪費，如果餐廳看到顧客吃不完的東西也會倒掉，這不是也是一種浪費嗎？顧客付費了拿走屬於自己吃剩下的食物，我覺得並沒有錯。」

不過有更多網民認為男子是想撿小便宜，因為若真的不想浪費食物，就不會在盛怒下要把食物丟掉：「是不是可以理解成，一個人花錢，全家享用」、「不懂規矩，吃不完就不要拿這麼多，到掉（倒）交罰款」、「明明做錯了，為甚麼還這麼囂張？因為心虛，簡單來說素質不高文化水品底下」、「自助餐還能打包？可以的話我叫一輛貨拉拉（Lalamove）過來」、「倒掉？這個好像犯法了。」還有網民說，若開了先例讓男子一家打包，這餐廳以後就虧大了。

新浪網／新浪微博

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