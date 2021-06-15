澳洲天空新聞日前報道，有影片證實武漢病毒研究所P4實驗室曾飼養活蝙蝠，用以病毒開發研究，使COVID-19病毒源頭再次掀關注。武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗回應《紐約時報》訪問時，再次捍衞武漢病毒研究所清白。但《紐時》表示，中國政府愛搞神秘，石正麗說詞不易驗證，疫源疑雲難以消散。

《紐約時報》上周聯絡石正麗，她在未事先安排的訪問中否認指控，語調憤怒表示：「如果沒有證據，我到底要怎麼拿出證據？」她又澄清，她和研究所一直對世衞和全球科學界開誠布公，並批評：「這個已經不是一個科學的問題了……完全是一個對我們極不信任的推測。」

石正麗透過電郵斬釘截鐵地否認，武漢病毒研究所在疫情前已握有新型冠狀病毒來源的說法。針對外媒指研究所的三名研究人員2019年11月因類似流感的病徵入院接受治療，她稱：「武漢病毒所沒有發現上述情況……您可否幫助提供這三人的姓名，以便我們核對。」

《紐約時報》報道指出，中國政府拒絕開放石正麗的實驗室供獨立調查，也不公開相關研究資料，使外界難以驗證石正麗的說話。

廣東增兩本土確診

此外，廣東前日新增兩宗本土確診，廣州及深圳各一宗。全省新增19宗境外輸入的感染病例，其中惠州唯一一宗個案來自香港。

《紐約時報》