美歐峯會周二在比利時布魯塞爾舉行，之後白宮網站公開會後名為「邁向新跨大西洋夥伴關係」的公報，當中提到美歐會繼續協調共同關注的事，包括新疆和西藏的持續侵犯人權情況、香港自治和民主被侵蝕，並強調台海和平穩定重要性等。中國駐歐盟使團發言人回應指，歐美峯會聲明內容遠遠超出正常發展雙邊關係的範疇，完全不利於國際和地區的和平與穩定。

發言人批評，歐美峯會聲明內容通篇充斥着「陳舊過時的冷戰零和思維與集團政治論調」，又形容歐盟與美國「這種拉幫結派搞『小圈子』的做法逆歷史潮流而動，完全不利於國際和地區的和平與穩定」。

發言人又指，中方對歐美峯會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對，並重申：「台灣、香港、涉疆、涉藏問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。」

發言人警告說：「至於誰在基於謊言和虛假訊息揮舞單邊制裁工具，誰在為了維護自身霸權對別國實施打壓脅迫，國際社會看得很清楚。天理昭昭，公道自在人心。中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。中方將堅定走和平發展道路，也將堅決捍衞國家主權、安全、發展利益。」

網易

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