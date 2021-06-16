台灣統派組織「愛國同心會」會長周慶峻（77歲），今天因感染COVID-19病逝。新黨發言人陳麗玲在Facebook發文悼念，指「昨天才因為打電話給周會長他沒接，詢問秀葉姐，她說周會長還在醫院，今天就接到噩耗！心中很難過，我們又失去一位戰友！只能說政府殺人，周會長一路好走！」

台北市聯合醫院中興院區院長蔡景耀表示，周慶峻本身有慢性疾病，確診入院已快1個月，一直都在專責病房治療，病情反反覆覆，今早突然急轉直下，需要插喉，後因嚴重併發症，緊急搶救無效，下午離世。院方事後得知患者身份，深感遺憾。

周慶峻本名周慶鑽，原籍大陸，曾參與過1985年香港區議會選舉，以及1995年台灣立法委員選舉，但兩次都落選。公開資料顯示，周為中華愛國同心會會長和中國民主進步黨主席，同時也是在大陸投資農漁產事業的台商之一，與大陸部份官方人士交流密切。

周是台灣親大陸的社會活動人士，2003年他因不滿大陸民運人士曹長青發表支持台獨言論，率愛國同心會成員在台北圓山大飯店與曹發生肢體衝突，因而「一戰成名」，事後周被拘留20日。後來周因經常與法輪功成員在台北101大樓廣場前起紛爭，且於2010年4月起，在愛國同心會網站上指法輪功是邪教等，遭法輪功學會及台灣會長張清溪控告誹謗，周慶峻二審被判處拘役30日定讞。

今年5月，周被控與愛國同心會成員張秀葉參加2018年台北市議員選舉期間舉辦餐會涉嫌賄選，並收受來自大陸的政治獻金189萬元新台幣（約53萬港元），遭台北地方法院依違反《選罷法》判囚3年6月、褫奪公權3年，違反《政治獻金法》部份則判囚6個月，可易科罰金。

台灣《蘋果新聞網》

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