（新增內容）台灣今天新增167宗本土個案以及18宗死亡個案。截至目前累計13,241宗確診，分別為1,158宗境外移入，12,030宗本土病例，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗正調查中，另92例移除為空號。確診個案中有460宗死亡個案。

台灣疫情持續，島內近日開始加快為民眾接種疫苗。台灣《 蘋果新聞網》報道，新竹縣消防局中午12時許接獲通報，新竹縣政府今天（16日）持續幫87歲以上長者注射疫苗。一名竹東鎮97歲范姓老婦人今早9時前往竹東衞生所接種疫苗後返家休息，11時許家人發現老婦突然失去意識昏迷，警消人員到場後發現，她已無生命跡象，由於她本身有慢性疾病、長期臥床，至於是否為疫苗影響，或是本身疾病，已正待調查釐清中。

另外，台中市昨日剛替85歲以上長者注射AZ疫苗，今早突然傳出南屯區與西區各有一名長者注射疫苗後死亡。台中市消防局今早7時許接到民眾報案指，其父昨日到忠信小學接種AZ疫苗第一劑，今早發現他失去生命迹象。救護員接報到場後發現，老翁已經死亡。

另外，台中市消防局證實，昨晚8時57分接獲南屯區一名民眾的求救電話，指其90歲母親昨日到崇倫中學注射AZ疫苗後，回家出現意識模糊、發燒症狀，隨後更昏迷，救護員到場為她急救。老婦被送進大慶中山醫院急救，但昨晚10時7分宣告不治。

台中市有醫生表示，昨日首天替85歲以上長者接種疫苗，早上8時30分開始時，有不少老人或坐輪椅、或兩老互相攙扶、或由家人陪同前往注射，井然有序，一開始感覺施打疫苗老人相當踴躍，但至10時30分後人潮銳減。雖然各個接種站昨日共替逾萬名老人注射疫苗，但其實真正完成注射的只有不到6成，有些接種站甚至只有3成，令當地衞生局相當憂心，未料今天又傳出兩名長者在接種後猝死，恐出現長者緩打潮。

台醫生：重症死亡波幅快回落至平原

據悉，台灣連續3天本土確診病例跌破200宗，死亡數降至個位數，當地重症專科醫生黃軒在Facebook分析指：「台灣的抵達死亡波形的尖峰，僅用了19天，死亡人數沒有再劇增了，之後開始急速下降中....反觀去年，第一次疫情的死亡波形，各國真的，用了很長的時間，才去克服那時的死亡波形尖峰！」

黃軒提出3個原因，他認為第一，這是台灣不錯的重症醫療技術。第二，更重要的，COVID19已在各國經歷不同的重症死亡經驗，「我身為重症醫療，已經吸取國外經驗和作好了準備就緒。」第三，他認為，加上五大救命工具（血氧濃度監測、單株抗體療法、高流量鼻導管、社區居家廣篩及疫苗擴大接種）也一一到位，「我們的重症死亡波形（波幅），會快速降下，目前正在往低位走，相信很快，就會走到平原了⋯⋯」

黃軒認為，只要端午佳節這一波，在未來兩星期內沒有再上揚新的疫情，台灣的死亡波形，也期待，更是大家共同祈福，即將結束了。

鄰居瞞染疫累街坊全家中招

至於台中北屯家族染疫群組，除了造成多人確診，許多病患也陸續離世，其中一名家屬在深夜發文，指她表哥的家族中，就有9人確診，而這家人更抱怨，一切疫情傳染的源頭，就在「最好的鄰居，卻是最自私隱瞞染疫史的人」。

該名女網友在「爆怨2公社」轉貼表哥的文章，直指住在他們家族附近的一名鄰居阿姨曾到過台北萬華，回到台中後也一度身體不適，後來鄰居家人都去做檢測，回家後告知村裏的人，結果都是陰性。該鄰居的母親還經常到表哥的家中作客。之後這名鄰居的阿姨與姐姐相繼回北部，但5月底鄰居姐姐確診，隨後阿姨也去世，但該名鄰居家族卻一直隱瞞「家族有人確診」的事實。

表哥的父母，隨後陸續出現身體不適，並且確診，而其他家族亦先後證實染疫。表哥說：「結果可怕的事情發生了，我們全家14個人，有9個人確診，說真的，這次如果你們家人有告知我們你姐確診的消息，如今我們大坑社區，應該不會鬧得疫情這麼嚴重」。

網友們看到發文後，不禁直呼：「太自私了！不管怎麼樣都不該再一直串門子的...防疫期間，每個人都是危險個體，都要保持距離」、「中南部的人都很熱心、很熱情，然而，此時此刻，請提高警覺，多保護自己」、「隱匿疫情還四處去串門子的人才最該死吧」、「身為你的鄰居，雖然新聞出來前，就知道事情的源頭不是你們一家，但真心覺得這事情很誇張很可怕」。

台灣《蘋果新聞網》

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