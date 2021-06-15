有「楊百萬」、「中國第一股民」等稱號的內地資深股民楊懷定周日（13日）去世，終年71歲。內地證券史上的傳奇人物自此畫上了句號，有網民將其離世看作是「股市奇才隕落」。

生前稱骨灰撒交易所

據內媒報道，長期患有糖尿病的楊懷定，數月前病發入院搶救，延至13日凌晨去世。「他生前說，自己已經轟轟烈烈活得很精彩，離開時不想打擾大家。」其子楊鈺琦受訪時說，作為晚輩，也希望遵照父親意願，讓他安靜離開。「楊百萬」生前最著名的一句話就是：「如果我死了，請把我的骨灰撒到各個證券交易所門口。」目前未知其後事安排。

出生於1950年的楊懷定，祖籍江蘇鎮江，原是上海鐵合金廠職工。1988年春，國庫券轉讓由七座城市開始試點，逐步增加到在61座城市開放，還出現了異地差價。楊以兩萬元人民幣買賣國庫券，贏得了人生「第一桶金」，到1989年賺了100多萬元。1990年，上海證券交易所成立，楊百萬轉戰股票市場，他買入「電真空」股票，轉手賺了十倍。1993年上證市場氣氛非常激烈，滬指從400點一路上漲至1,500點，很多人都說會漲到1,800點，但是楊百萬不這麼認為，最終暴跌至1,000點以下，楊懷定早在1,500點時拋售。這次「股神」的名號響徹全國。1998年，楊百萬被新華社、中央電視台選為「改革開放20年20人」之一。

《每日經濟新聞》