港府於上月18日發出公告，突然關閉香港駐台經濟貿易文化辦事處。港府之舉反映港台關係更趨惡化，尤其於反修例運動期間及北京政府實施《港區國安法》後，民進黨再次執政，台港關係亦更趨緊張。香港駐台經貿辦員工更稱曾受激進人士威嚇，推展港台在各領域交流的空間日漸收窄。

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港府批台方之「挑釁行徑」：對港台關係造成無可彌補的傷害

政治因素一直被視為港台關係惡化之最大原因。據BBC News報道，隨着民進黨執政後兩岸關係變得緊張，港台的官方交流也日漸冷卻，分析認為這次香港關閉駐台辦事處，很可能是遵從北京的命令。

自民進黨籍的蔡英文2016年當選台灣總統後，兩地關係變得緊張。台方在2018年任名新的駐港經濟文化辦事處處長至今仍未獲得工作簽註前往香港。台灣陸委會在評論香港2016年立法會選舉結果後，港府又發新聞稿批評台方不應干預香港內部事務。兩地關係在反修例運動期間及北京政府實施《港區國安法》後變差。多家台灣和香港媒體報道稱，香港政府要求台灣駐港經濟文化辦事處副處長高銘村簽署「一個中國承諾書」但被拒絶，他在工作簽註於去年7月失效時返回台灣。台方隨後作出反制措施，指不會為香港駐台人員延續簽證。

上月21日，政府更刊出新聞稿，指近年「台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害」，並點名批評「台方推出所謂的『援港專案』」及單方面設立「所謂的『台港服務交流辦公室』，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。」 新聞稿指，台方的挑釁行徑與促進兩地交流合作的原意背道而馳，政府對台方行徑表示極度遺憾，又指對方連串行徑嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台運作環境日趨惡化。

兩地就此事各執一詞。台灣陸委會於上月發聲明還擊，指基於普世價值，台灣和主要民主國家皆聲援港人爭取民主自由。基於《港澳關係條例》規定，對合法來台港人提供人道關懷及必要的服務，援港是提供人道關懷，竟被誤讀為挑釁，反映港府心虛。又批評中共當局違背對香港人民承諾，強推「港版國安法」，港府亦屈從附合，使香港民主人權遭逢浩劫。

學研社召集人戴慶成於《聯合早報》點評指，近年來香港社會愈趨政治化，台灣在這些方面提供了大量借鑒。去年《港區國安法》成立後，台灣政府成立了台港服務交流辦公室，援助逃離香港去到台灣的人，有進一步干涉香港政治之嫌。港台關係每況愈下，港府關閉駐台辦事處，意味着要與台灣政府攤牌，警告台灣當局不要再干預香港事務。

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前景黯淡 港人移台或受影響

對於香港駐台經貿辦的關閉，令人對港台關係前景不感樂觀。據香港電台報道，港台經濟文化合作協進會主席李大壯受訪時表示，據他了解此事醞釀已久，沒有聽說與辦事處主管無法取得工作簽證有關。香港駐台經貿辦之所以暫停運作，是因為兩地在原則問題上的分歧越來越多，與促進兩地交流合作的原意背道而馳，並強調政治原則不能妥協。

港府關閉駐台經貿辦或將影響港人移民台灣。據自由時報報導，港府關閉駐台經貿辦將影響港人移民台灣成功大學政治系教授梁文韜表示，港府之舉應該是為關閉台灣駐港辦事處鋪路，降低港台之間的聯繫，未來要移民台灣的路亦可能會中斷。他認為，港府下一步就是持續不給續簽，逼台灣駐港辦事處非得關閉，能作主的駐港官員早晚都得回台，無法提供服務直至台灣駐港辦事處關閉。

聯合早報／香港電台／自由時報

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