美國總統拜登周三會在瑞士日內瓦與俄羅斯總統普京舉行峯會，兩國元首未見面前，雙方已隔空交手，普京罕有地接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時指，中國未如美國般視俄羅斯為敵人，對中國有高度信任，中俄關係處於歷史最高位。香港智明研究所總監許楨向《蘋果》表示，俄羅斯是要向外界表明俄國與中國的立場最接近，同時作出最符合俄國利益的選擇。旅居美國的中國問題專家鄧聿文則向《蘋果》指出，普京的言論是要向拜登含蓄示警，不要以為美俄峯會可破壞中俄關係。

普京接受NBC訪問時，被主持人問到中國航母數量比俄羅斯多，何解俄羅斯不投訴中國軍事擴張。普京認為中國現時擁有的航母數量，「一點也不過份」，且兩國發展戰略夥伴關係，「在兩國歷史上是從未有過」，雙方在政治、經濟、科技、軍事和技術範疇都有高度信任和合作，甚至明言「我們不認為中國對於我們是威脅，它是一個友好的國家，它不像美國那樣宣佈我們為敵人」。

許楨向《蘋果》指出，普京的言論顯示，俄國與中國的距離最接近，屬準盟友關係。而且中俄兩國戰略重點不同，中國把重心放在西太平洋和東印度洋，俄國則將重點放在歐洲東部和波羅的海一帶，雙方在同一區域的競爭或威脅不大。而中國的軍事實力增加，可分擔俄羅斯在歐洲面對北約的壓力；再者其他國家如印度，若與中國展開軍備競賽，俄羅斯作為印度的最大軍備賣家亦能獲益。

鄧聿文則提到，普京是想含蓄地警告拜登：「我知道拜登你要跟我見面是甚麼目的，就是想破壞中俄關係，但我不會上你這個當。」他同時認為，俄中合作是有實際利益考慮，因為近年美國積極圍堵中國，一旦「美國將中國打（壓）下去，下一個對付就是我（俄羅斯）自己」。

鄧聿文又認為，在毛澤東執政時期中蘇關係更緊密，而普京強調中俄關係處於歷史最高位，也意味將來不能更好，以來就可能會往下，假如拜登改變對俄政策，俄羅斯給予中國的支持亦會少一些，甚至在部份議題會出現矛盾。

而澳洲獨立智庫「洛伊國際政策研究所」研究員希爾（Ian Hill）5月曾撰文分析指，俄羅斯在中國南海爭端中表態很謹慎，而中國在俄羅斯與烏克蘭的衝突中保持沉默，「中俄合作仍然存在諸多局限」，例如俄羅斯擔心過多對外依賴會失去戰略自主性，另外，俄羅斯對中國影響力進入前蘇聯地區也保持警覺。

在訪問中，普京又為中國對待新疆維吾爾人辯護，他指訪問中國時曾親耳聽到維族人表示歡迎中國當局的政策，有信心中國領導人處理維吾爾族議題時會找到必要解決方式，確保國家穩定。同時，普京亦拒絕就中國武力攻台表態，指這是假設性問題。

人權問題一向是中俄的頑疾，經常受西方國家批評。雙方似乎對此早有共識，俄羅斯外長拉夫羅夫3月訪問中國時，曾形容中國是真正的志同道合者和戰略夥伴，最後發表的聯合聲明稱：「反對將人權問題政治化，擯棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準。」

《蘋果》記者

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