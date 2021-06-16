美歐峯會周二（15日）在比利時舉行，會後白宮網站公開會後聯合公報，當中提到美歐會繼續協調共同關注的事，強調維護台海和平穩定的重要性。台灣外交部對此表示歡迎與感謝，並指將進一步深化與美國、日本、歐盟及全球夥伴的理念價值同盟關係，捍衛民主自由制度。

美國總統拜登周二（15日）跟歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），以及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行美歐峯會，會後發表聯合聲明，其中強調維護台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸爭議。

台灣的外交部認為，這是繼今年4月美日元首峯會、5月美韓元首峯會、歐日領袖峯會、G7外長會議，6月日澳2+2會談及G7領袖峯會後，拜登及歐盟領袖再度重申對台海和平與穩定的重視，不僅突顯美國及歐盟等世界主要民主國家元首及領導高層對維持台海和平已凝聚高度共識，也再次印證台灣海峽的和平穩定，對於促進「自由與開放的印太區域」極具關鍵。

在周日（13日）的七大工業國集團（G7）領袖峯會上，拜登及歐盟領袖已展示對台海和平與穩定的重視，在短短兩天後再度展現對台灣的堅定支持，台灣外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部又樂見美國及歐盟等民主陣營的重要夥伴，持續高度關注台海和平穩定遭受片面蓄意破壞的現況，也再度呼籲內地政府立即停止使用任何軍事武力手段對台灣構成的威脅與恫嚇。

台灣外交部表示，未來將持續透過「全球合作訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework）等交流合作機制貢獻所長、回饋國際社會，進一步深化與美國、日本、歐盟及全球夥伴的理念價值同盟關係，捍衛民主自由制度及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定、繁榮及永續發展。

中央社

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