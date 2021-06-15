中國政府5月中突重申要封殺加密貨幣，打擊比特幣挖礦（Bitcoin）和交易行為，封禁虛擬貨幣交易平台關鍵詞的搜索，社交平台的幣圈人氣大咖也面臨封號，多隻加密幣價格一度大跌逾半。有分析認為內地辣手封殺加密幣，除「挖礦」嚴重耗能外，更主要是怕被利用來走資和要確保數碼人民幣獨大。

中國人民銀行5月18日發佈《中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，為5月「幣災」揭開序幕。公告禁止金融及支付機構開展涉及加密貨幣業務。人行又表明，加密幣不是「真實貨幣」，不應也不可在市場使用。

由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴，於5月21日主持的國務院金融穩定發展委員會會議，也表示要加強打擊比特幣的「挖礦」和交易行為。

中國三大監管機構發聯合公告後，據Coindesk數據，比特幣24小時低位見38,966美元，為今年2月以來最低，較4月份的日內高位逾6.4萬美元，跌幅逾39%。在5月中後，比特幣的最大跌幅曾達50.2%、以太幣最多跌60.5%、瑞波幣最多跌62.5%等。

禁止交易外，內地也強力打壓加密幣「礦場」，去年遭國家發改委點名批評是唯一未能控制能耗的內蒙古，3月已表明，要在4月全面關停加密幣的「挖礦」項目。5月18日再發公告設立舉報「挖礦」平台。其他如青海、四川等也同樣大力整治「礦場」。

資料顯示，極耗能源的加密幣「礦場」，全球有達75%落戶中國，佔全球「挖礦」總耗能約70%。據劍橋比特幣電力消費指數的實時數據，截至5月17日，比特幣的總能耗約為140.25太瓦時，超過瑞典2019年的總耗電量131.8太瓦時。

以一個擁5,000台額定功率為1,320W的礦場運作1小時計，便消耗6,500度電。

中國科學院預測科學研究中心主任汪壽陽在人民網一篇訪問中表示，中國去年因「挖礦」產生二氧化碳6,900萬噸，佔全球排放量1%。

官方打壓下，火幣商城（Huobi Mall）和萊比特礦池（BTC.TOP）等礦商已宣佈暫停中國的「挖礦」。

封禁「硬體」外，有關加密幣的訊息同樣受打擊，百度、微博已不能搜索火幣、幣安等加密貨幣交易平台的關鍵詞。內媒亦報道，涉及「炒幣」的自媒體賬號或將面臨註銷。

有內地加密貨幣業內人士向外媒分析，政府全面封殺加密貨幣，一是其去中心化特性不容於專權政府，二是要確保官方力推的數碼人民幣獨大於數碼貨幣，三是防止利用加密貨幣將資金調到海外。

《蘋果》資料室

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