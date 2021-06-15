加拿大卑詩省高等法院周一（14日）繼續就孟晚舟案展開聆訊。孟晚舟的律師要求法庭頒出禁止報道令（publication ban），禁止媒體報道滙豐銀行文件內容，以保護銀行一方的私隱及鼓勵滙豐參與審訊，惟加拿大檢控官反對禁令，認為違反加拿大公開審理原則。

中國電訊設備商華為今年2月曾向英國高等法院提出要求，讓滙豐銀行提供內部文件，以證明孟晚舟沒有誤導滙豐，被法官駁回。華為之後轉戰香港法庭，要求滙豐披露涉華為案相關文件，高院法官4月同意華為向滙豐取閱有關文件，惟部份內容需要遮蔽。

根據孟晚舟代表律師於上周五提交的文件，華為代表律師與香港滙豐4月同意向孟的律師團提供文件，條件是「要盡合理的努力」不公開機密資料。孟晚舟的律師於是向加拿大法庭尋求頒佈禁止報道令（publication ban），遭到加拿大政府檢察官提出反對，理由是禁令必須符合公開法庭審理原則，文件內容必須選擇性遮蔽而非禁止公開整份文件。

引渡聆訊8月再審

孟晚舟案原定6月進行最後階段結案聆訊，但其律師團則稱，新文件可能有助證明美國當局在孟晚舟案誤導加拿大政府，4月以需時閱讀文件為由，要求延後引渡聆訊至8月再審，獲法官批准。

加拿大CTV新聞台