美國繼早前懷疑COVID-19疫情是從中國實驗室洩漏病毒造成後，再傳出將就北京瞞疫禍及美國作出調查。美國保守派政治新聞網站《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報道，去年1月COVID-19疫情爆發初期，不尋常地有數百名持學生或工作簽證的中國公民提前回到美國，懷疑這批人早已知道內地爆發疫情，美國聯邦調查局（FBI）正調查他們當中是否有中國間諜，以及對美國本地疫情的影響。

報道引述一份在美國各個國家安全和執法機構之間傳閱的內部報告指，美國執法官員檢查了乘客資料庫中持F/J簽證（學生／ 交流生）的58,000名中國人，從中確定出396人，他們原計劃返回美國時間為去年1月之後，但是他們突然修改計劃，更改機票日期，並於去年1月提前返回美國。

FBI並沒有認定這幾百名被調查的中國公民是否間諜，但是這些人修改回美行程的事實表明，很多中國人都意識到疫情的嚴重性，提前返美的原因極有可能是為了避免旅行禁令，而中國政府當日仍保證疫情是「可防可控」。

至去年1月21日，中國當局首次公開承認，這種病毒可以在人與人之間傳播；兩日後，武漢便宣佈即日起封城。

而美國亦在去年1月21日發現首宗確診COVID-19的病例，感染者是一名30多歲華裔工程師，於1月15日從湖北武漢回到西雅圖。1月31日，華府禁止非公民及來自中國的旅客入境美國，世衞也在同日宣佈出現全球衞生緊急事態。

美國情報機構長期以來一直警告美國的大學和研究機構注意中國間諜活動的威脅。美國近年大約有30%的外國學生來自中國，總計約34萬人。2020年9月，美國以涉嫌與解放軍有聯繫的理由，取消逾1,000名中國留學生的學生和研究簽證。

《華盛頓自由燈塔》

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