內地最新疫情：周二（15日）新增21宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為廣東15宗、上海3宗、江蘇2宗及四川1宗。全國累計確診91,492宗，死亡4,636人。

廣東省疫情緩和，周二（15日）無新增本土確診病例及無症狀感染者。海珠、天河、白雲、黃埔、番禺5個區內11個區域6月14日解除封閉及封控管理措施。

根據國家衛健委公佈，截至本月14日，內地疫苗接種已突破9億劑次，央視報道，商務部外貿司司長李興乾表示，內地已向40多個國家和地區出口疫苗，並確定向世衞的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）首批提供1000萬劑疫苗。

報道稱，內地疫苗接種劑次和覆蓋人群數量是全球首位，目前正進一步提高接種覆蓋面。黑龍江牡丹江市的接種點分開設置第一劑通道和第二劑通道，提高接種效率，而河南省增加近3000個接種門診，新增1600個臨時接種點，並根據居民集中程度和接種進度靈活調整，江西南昌市新建區已全面轉入接種第二劑次為主。

商務部外貿司司長李興乾透露，內地已有21款疫苗進入臨床試驗階段，4款疫苗在內地獲批附條件上市。中國國藥、北京科興兩個疫苗已經列入世衞組織緊急使用清單，稱這充分證明內地疫苗既安全又有效。

此外，商務部與國際發展合作署、外交部等部門開展跨部門大協作，快速高效組織實施對88個國家和4個國際組織的疫苗援助工作，提升相關國家疫情防控能力。

新浪新聞／中央電視台

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）