台灣社會目前主流只有阿斯利康疫苗供接種，不過，有前往美國留學的台灣學生被當地校方通知，若要在秋季返校，必須接種美國認可的三種疫苗其中一種，分別是BioNTech、莫德納（Moderna）及強生（Johnson & Johnson），阿斯利康不在認可名單之內，令他大失預算。

台灣《聯合報》前日報道，台中一名留美學生本打算在秋季前往美國加州大學洛杉磯分校UCLA上課，日前接獲校方通知，指若要返校，需要接種其中一種校方認可的疫苗，包括是BioNTech、強生及莫德納，台灣目前主要供應給民眾的阿斯利康疫苗未在美國食品藥物管理局（FDA）的緊急授權名單中，故不獲認可。極少數的莫德納僅供前線醫護人員接種，報道指該名學生決定提早到美國接種疫苗。

美多間大學強制師生打疫苗

據知，加州大學校長辦公室上周宣佈，正在敲定一項政策，要求所有加州大學教職員工、學術人員和學生都要接種疫苗，政策預計下月15日發佈，之後會允許學生和員工開始上傳他們的疫苗接種證明。該名學生的母親也指，以她所知，越來越多美國大學強制規定學生接種新冠疫苗，才能在秋季新學期重返校園。

台灣媒體指，雖然台灣本土生產的高端疫苗將在下月開放接種，但同樣未獲美國緊急使用授權，讓前往美國留學的學生擔心。

台灣《聯合報》/中時新聞網