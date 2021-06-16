美國有線新聞網絡（CNN）日前獨家披露，華府過去一周審視一份有關內地廣東台山核電廠被指有放射性物質外洩的報告，中方一直沒公開詳情。內媒澎湃新聞網今日（16日）報道，國家核安全局（核安局）相關負責人表示CNN報道中概念是錯誤，坦言1號機組迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關，強調此屬於「常見現象」，周遭的輻射監測數據也無異常。

針對CNN報道，核安局回應表示，台山核電站惰性氣體濃度增加，指1號機組運行過程中，監測到反應堆一個迴路冷卻劑的放射性比活度、即單位體積或重量中所包含的放射性數量上升，但仍然在容許穩定運行的範圍內。

當局指，核電廠的放射性數據增高主要與燃料棒破損有關，目前1號機組堆芯共有6萬多支燃料棒，推算有5支出現破損，強調遠低於設計中假設的燃料組件最大破損比例，負責人認為運行過程中出現少量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象。稱有數據顯示，世界許多核電廠發生過燃料棒破損並繼續運行的案例。

強調放射性水平增高與放射性洩漏事故完全不同，只要反應堆冷卻劑系統壓力邊界和安全殼密封性均滿足要求，便不存在洩漏放射性問題，目前這兩道實體屏障仍然安全，周邊輻射環境監測結果亦未見異常，證明沒有任何洩漏發生。

核安局認為CNN 的報道不實，沒有放寬核電廠輻射檢測標準，但有批准冷卻劑惰性氣體放射性比活度的相關限值，強調只用於運行管理，與輻射檢測無關，指報道中的概念錯誤。他指核安局會持續嚴密監控情況，並與國際原子能機構和法國核安全監管部門等保持溝通聯繫。

對於國家核安全局指，台山核電站1號機組6萬多支燃料棒，推算有5支出現破損。香港核學會主席陸炳林指，當局用放射性比活度計算有多少支燃料棒破損，有關數字是一個估算，「呢個計算係咪可以計到有幾多支（破損）呢？呢個我就應該唔係好識計，可能要真係專家嚟計。」他指，現階段難評估破損會否擴大或維持現況，「如果佢能夠控制住，我相信佢都會盡量等到18個月後先換（燃料棒）。」

陸炳林估計，法國核電企業「法馬通」早前就台山核電站情況向美國求助，可能就是需要更多數據，分析燃料棒破損情況，「佢要通知美國幫手，可能有啲數據計有幾多支（燃料棒）損壞呀，可能數據或資料喺美國嘅資料庫，咁可能法馬通要問美國。」他認為，今次台山核電站燃料棒的破損比例少於0.01%，屬於低水平，估計核電站仍會維持原有功率運作，除非日後系統壓力或溫度超出臨界點，才會降低功率。

根據台行政院原子能委員會資料，國際間對於發現燃料棒破損後之處理方式是：持續監視追蹤燃料完整性各項參數變化趨勢，若未明顯有超過限值之虞，則會持續保持運轉到下次停機時再進行爐心燃料檢查，找出破損燃料棒後移出爐心，期間有些沸水式核電廠會將疑似破損爐心燃料束周圍之控制棒插入，降低其功率，與國內所取功率壓抑措施相同；至於破損燃料棒自燃料束取出後，則會置放於燃料池的專門容器中。

《蘋果》記者／澎湃新聞網／台行政院原子能委員會

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