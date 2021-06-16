6月16日，第八屆東盟防長擴大會視頻會議舉行，參會各方就國際及地區安全形勢作討論。談及中國國家核心利益，中國國務委員兼國防部長魏鳳和表明「在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衞國家核心利益的決心意志堅定不移。」

第八屆東盟防長擴大會視頻會議於今日（6月16日）舉行。中國國務委員兼國防部長魏鳳和指中國充分理解並尊重各國合理關切，而中國國家利益亦應得到充分尊重及維護，在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衞國家核心利益的決心意志堅定不移。

魏鳳和表示，當今世界正值多重危機，有各種不穩定因素。各國應堅持命運與共、加強團結合作，堅持公道正義、維護國際法治，攜手共建人類命運共同體。中國堅定不移做世界和平的建設者，中國軍力的發展是世界和平力量的壯大。中國重視與各國的安全合作，充分理解尊重各國合理關切，國家利益也必須得到充分尊重和維護。在涉台、涉疆、涉港、南海等問題上，中方捍衛國家核心利益的決心意志堅定不移。

魏亦指，亞太地區未來發展機遇和挑戰並存，各方應堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，共同建好用好東盟防長擴大會機制，打造共建共享的安全格局。中方亦將積極參與機制內合作，彼此堅定支持，拓展合作領域，為維護地區和平穩定作出更大貢獻。

《香港新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）