江西省2021年專升本考試南昌理工學院和江西工程學院考點出現嚴重作弊現象，當局調查指這次作弊打通了許多環節，包括巡考、監考等，屬於明目張膽的系統性作弊。有人直接將答案寫在廁所的門板上，結果同一考場幾乎所有人都去了趟廁所，共151考生涉案，已有多人被刑拘。

據江西省教育考試院前日通報，6月5日晚，網上出現該省今年專升本考試（普通高等教育專科升本科招生考試）統考科目疑似洩題，以及江西工程學院考點考試期間廁所門板上有答案等反映，江西省當局訊速成立調查組展開調查，發現南昌理工學院和江西工程學院考點存在嚴重的作弊，有關考點廁所門板上有答案。調查組人員從考場監控錄像發現，考場幾乎所有人都去了趟廁所，還有考生在考試期間在微信群收到試題答案。

151考生涉案

經查，江西德誠教育發展有限公司工作人員梁某指使考點學校江西工程學院監考教師兩名教師在監考期間拍攝試題，並將做出的試題答案發給梁某。收到答案後，梁某立即轉發給江西工程學院招生老師熊X華，再轉發給招生老師詹X民，輾轉發給江西工程學院大二學生陳X生，由陳將答案抄寫在江西工程學院考場BC棟三樓廁所第一個蹲位的門板上。從監控錄像發現，考試期間有多名考生進出考場的現象。經分析答卷，發現該考點151名考生試題答案與我們目前掌握的廁所門板上的答案一致，學科評卷專家認定為答案雷同，作違規處理。

今年專升本考試前，江西潤知林教育諮詢有限公司招生負責人許某與考點學校南昌理工學院監考教師羅某勾結，6月5日上午開考後10分鐘，羅某監考時用手機偷拍試題發給許某，許某組織4名公司兼職人員做好答案，再轉發多人，最後發至「2020屆潤知林總群」，但未發現群內81名考生存在作弊，案件進一步調查中。中國青年報