台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將重新啟動，並冇望簽署雙邊貿易協定（BTA）。民進黨主席、總統蔡英文今（16日）主持中常會時表示，上周台美經貿高層已經展開對話，為召開TIFA會談做準備，台灣目前首要任務是控制疫情，才能在國際舞台上站穩腳步。

蔡又指，七大工業國集團（G7）峯會發佈的聯合公報，首次納入台灣海峽和平與穩定，意味着國際社會對台海情勢的重視。

蔡強調，台灣正受到國際社會的矚目，因此，當前要務就是要把疫情控制住，自己穩住台灣，才能在國際舞台上站穩腳步。蔡又提醒，民進黨是執政黨，最基本的工作就是把事情做好，在疫情中，全力解決問題，展現治理能力，才能帶領台灣度過眼前的難關。

蔡隨後提到，這幾天，高齡長者開始接種疫苗，這是第一輪全台大規模接種疫苗，她讚賞地方政府用了很大心力，把各局處的橫向協調做好，也有很多民意代表到場幫忙協調並反映問題。過程中雖有很多可以精進的地方，但也都能立即改進，做到更好。不過，蔡提醒，後續的疫苗接種範圍會更廣、人數也會更多，各縣市政府居於最前線，務必把現在的經驗累積起來，以作更充份準備。

民進黨副秘書長林飛帆則透過Facebook表示，歐美峯會首次將「台海和平穩定的重要性」納入公報，而這幾天，國際社會對台灣的支持明確且強烈，台灣作為印太區域自由民主夥伴的角色也越來越鮮明。

林飛帆說，如果仔細閱讀G7、歐美峯會，或先前美日、美韓、日歐等雙邊會談的公報，應該不難發現，這些共同聲明裏提到「台海和平穩定重要性」時，都會一併提到兩個重點：維持印太區域自由開放的重要性、強烈反對任何片面改變東海南海現狀、升高區域情勢的意圖，「這當然是針對中國近年來在東海、南海與台海，單方面破壞現狀的行為所作的回應」。

林飛帆指出，若是清楚近期國際「聯合抗中」的趨勢與脈絡，應該就不至於會有「馬英九路線符合國際期待」這樣的超級離譜的繙譯及曲解詮釋，國際潮流與趨勢站在台灣這邊，而台灣在印太區域的價值選擇，也是國際社會如何理解台灣角色的關鍵。

台灣《蘋果新聞網》

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