解放軍戰機沉寂九日後，前日下午派一架運8反潛機進入台灣西南空域，昨日再接連派出殲16戰機、轟6轟炸機、空警500預警機等共28架軍機，自清晨至上午時分多次進入台灣西南及東南空域，創下單日最大規模擾台紀錄，被指針對花東空軍基地。

「那裏是公海 讀點書」回應

台軍以防空導彈追蹤監視，並先後發出16次廣播驅趕，包括強硬地指：「如肇生任何事端，一切後果自負。」對方疑亦曾一度以「那裏是公海好不好，讀點書」回應。

台灣國防部統計顯示，今年4月12日共25架共機擾台，是第二高紀錄，第三高是今年3月26日的20架次。對於大陸軍機近年頻擾台，台灣智庫「國防安全研究院」戰略意涵戰略資源所研究員楊長蓉建議，將台灣防空識別區法律明文化，並向國際社會表明管轄目的與程序，以作為透明措施。楊指出，儘管台灣國防部在防空識別區內執行防空預警措施已有多年，但此舉缺乏明確法律授權，目前僅能依附在目的並不相同之民航法規下，萬一台灣日後與他國出現爭端時，或影響台灣在法律訴訟上的主張與立場。

此外，俄羅斯總統普京日前接受美媒訪問時，亦被問到解放軍對台動武時俄方的反應，他表示：「這是空洞的問題，這不是正在發生的事，中國有說打算以軍事解決台灣議題嗎？這根本沒發生。」表明無法就此事評論。他在訪問中回應中國的維族爭議時亦指：「我訪問中國時曾與維族人見過面，最起碼我親耳所聞的是，他們歡迎中方在這個地區的政策。」

NBC News/台灣蘋果新聞網